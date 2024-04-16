"Есть множество футболистов, которые играют долго, и Дзюба может относиться к такой категории. Думаю, он ещё способен играть на высоком уровне, но это зависит от желания. С точки зрения физических кондиций, он может ещё поиграть. Возможно, Артём чувствует, что ему в жизни нужен новый вызов, поэтому хочет переехать в Китай", - сказал Барбоза.
Ранее стало известно, что нападающий Артем Дзюба в случае ухода из "Локомотива" может перейти в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", которым руководит Леонид Слуцкий. Контракт с "железнодорожниками" действует до конца текущего сезона. 34-летний форвард принял участие в 19 играх Российской Премьер-Лиги и забил четыре гола, а также три раза ассистировал партнерам.
Ранее российский игрок китайского клуба "Цанчжоу" Георгий Жуков оценил перспективы Артема Дзюбы в чемпионате Китая. Он отметил, что нападающий будет востребован топ-клубами и подходит под стиль игры в турнире.
Источник: Metaratings
Агент Барбоза: Дзюба чувствует, что ему нужен новый вызов, поэтому хочет переехать в Китай
Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о потенциальном переходе Артема Дзюбы в чемпионат Китая.
Фото: "Чемпионат"