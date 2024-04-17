- Никто не думает, что "Спартак" выступит удачно. Скорее всего, "Зенит" должен победить. Но факты в виде отсутствия тренера и что от команды ничего не ждут, могут положительно сказаться на игре "Спартака". При отсутствии нервного напряжения команда может показать положительный результат. Тем более при проигрыше они могут продолжить играть в Кубке дальше, что добавляет спокойствия. В "Спартаке" есть ребята, которые могут сильно огорчить "Зенит". Игра будет весёлой, но стартовые позиции "Зенита" намного сильнее, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
17 апреля на петербургской "Газпром Арене" пройдёт ответный матч полуфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России между "Зенитом" и московским "Спартаком". Первая игра состоялась 3 апреля на московской "Лукойл Арене" и завершилась волевой победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.
Победитель этой пары встретится в финале Пути РПЛ с московским ЦСКА, проигравший продолжит борьбу за трофей в нижней сетке плей-офф (Пути регионов).
14 апреля "Спартак" официально объявил о расставании с 35-летним испанским главным тренером Гильермо Абаскалем. В матче с "Зенитом" командой будет руководить босниец Владимир Слишкович.
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Червиченко: "Зенит" должен победить, но отсутствие тренера может положительно сказаться на игре "Спартака"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с "Зенитом" в ответной игре 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: личный архив Андрея Червиченко