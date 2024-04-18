– ЦСКА может пройти “Зенит”, если сыграет строго и жестко, на грани дозволенного. Сейчас многие говорят, что “Зенит” выглядит неважно, но не стоит их недооценивать. Уверен, что ЦСКА для петербуржцев в этом противостоянии будет серьезным раздражителем.
Отметим, что в полуфинале Пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА сумел пройти калининградскую “Балтику” (1:0, 2:0). Что касается петербургского “Зенита”, то он в предыдущем раунде турнира по сумме двух встреч оказался сильнее столичного “Спартака”. Таким образом, армейцы и сине-бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ. Встречи команд пройдут 30 апреля и 14 мая.
Источник: “РБ Спорт”
Алдонин: ЦСКА может пройти “Зенит”, если сыграет строго и жестко
Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин оценил шансы армейцев в финале Пути РПЛ Кубка России с петербургским “Зенитом”.
Фото: ПФК ЦСКА