"ЦСКА всегда борется, бьется и делает максимум от своего состава. Сейчас пришел Николич, который знает, как выигрывать трофеи. Думаю, это время для ЦСКА придет. Николич способен бороться с "Зенитом". Иначе зачем он сюда приехал? Конечно, для того, чтобы выигрывать трофеи", - сказал Тошич.
В предстоящем сезоне руководить армейским клубом будет сербский тренер Марко Николич, который ранее уже работал в России, возглавляя московский "Локомотив". В 2021 году серб привел "железнодорожников" к победе в Кубке России и к бронзовым медалями чемпионата.
Николич сменил на посту главного тренера красно-синих российского специалиста Владимира Федотова. В прошедшем розыгрыше РПЛ "армейцы" под его началом заняли шестое место, набрав 48 очков. В сезоне-2022/23 московский клуб выиграл Кубок России и занял второе место в российском чемпионате.
В первом туре нового сезона команда Марко Николича сыграет в гостях с "Ростовом", встреча пройдет 20 июля на стадионе "Ростов Арена".
Источник: Sport24
Экс-игрок ЦСКА Тошич: Николич способен бороться с "Зенитом". Иначе зачем он сюда приехал?
Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич оценил перспективы "армейцев" под руководством Марко Николича на конкуренцию с "Зенитом" в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ЦСКА