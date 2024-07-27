"Карраскаль приедет в команду на следующей неделе", - цитирует Гафина "Чемпионат".
Напомним, атакующий полузащитник московского "Динамо" Хорхе Карраскаль принимал участие в составе национальной сборной Колумбии на Кубке Америки, который проходил этим летом в США. Хавбек сыграл в 3 матчах турнира и не отличился голевыми действиями, однако помог стать своей команде серебряными призерами соревнования.
В "Динамо" сообщили, когда полузащитник Карраскаль вернется в расположение команды
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, когда хавбек Хорхе Карраскаль вернется в Россию.
Фото: "СЭ"