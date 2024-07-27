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В "Динамо" сообщили, когда полузащитник Карраскаль вернется в расположение команды

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Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, когда хавбек Хорхе Карраскаль вернется в Россию.
Фото: "СЭ"
"Карраскаль приедет в команду на следующей неделе", - цитирует Гафина "Чемпионат".

Напомним, атакующий полузащитник московского "Динамо" Хорхе Карраскаль принимал участие в составе национальной сборной Колумбии на Кубке Америки, который проходил этим летом в США. Хавбек сыграл в 3 матчах турнира и не отличился голевыми действиями, однако помог стать своей команде серебряными призерами соревнования.

Хорхе Карраскаль Динамо Дмитрий Гафин
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