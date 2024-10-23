"С приходом Пьянича мы стали работать над розыгрышами стандартов. Это было одной из причин, почему мы не показывали товарищескую игру с "Пари НН". Конечно, им [Койта и Гуарирапе] еще есть над чем работать. Рад, что Койта забил свой дебютный мяч за ЦСКА. У этого парня есть качество, просто ему нужно было дождаться этого гола. Думаю, он может играть еще лучше, как и Сауль", - приводит слова Николича "Матч ТВ".
22 октября московский ЦСКА в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 на своём поле принимал грозненский "Ахмат". Встреча завершилась победой "армейцев" со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 34-й минуте забил Секу Койта, который в касание пробил по воротам после передачи Миралема Пьянича с углового. Для малийского нападающего этот гол стал первым в составе ЦСКА после перехода в июле 2024 года, а боснийский полузащитник, который присоединился к команде в сентябре, впервые ассистировал.
Николич объяснил, почему ЦСКА проводил матч с "Пари НН" в закрытом режиме
Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча Кубка России с грозненским "Ахматом" прокомментировал гол, которые "армейцы" забили после розыгрыша углового.
Фото: ПФК ЦСКА