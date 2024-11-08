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Дьяков - о дисквалификации защитника ЦСКА Роши: решение КДК не совсем справедливое

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Экс-игрок "Ростова" Виталий Дьяков высказался о дисквалификации защитника ЦСКА Виллиана Роши.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Напомним, на прошлой неделе ЦСКА принимал "Спартак" и потерпел поражение со счетом 0:2. Во втором тайме в результате потасовки с поля были удалены Виллиан Роша и Руслан Литвинов. В четверг КДК РФС дисквалифицировал игрока ЦСКА на три матча, а футболиста "Спартака" - на два.

- Решение КДК не совсем справедливое. Футболисты совершали разные действия. Руслану было бы достаточно пропустить одну игру, а Роше можно было бы и пятерочку "загрузить". Почему-то КДК оценил эпизод по-своему, - цитирует Дьякова "Матч ТВ".

ЦСКА после 14-ти туров имеет в своем активе 24 балла и идет на шестой строчке в таблице, у "Спартака" 25 очков и пятое место в РПЛ.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет против "Крыльев Советов", игра пройдет 10 ноября. "Спартак" в тот же день дома примет "Акрон".

Виталий Дьяков Виллиан Роша ЦСКА Спартак Руслан Литвинов
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