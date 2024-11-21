- Не понимаю, почему "Спартак" взял Довбню. Могу строить догадки и предполагать, но реальность может быть совершенно другой. Нет желания даже это комментировать, - цитирует Филимонова "Р-Спорт".
Напомним, "Спартак" объявил о переходе 37-летнего Довбни прошлым летом в статусе свободного агента. Футболист подписал с красно-белыми соглашение на один сезон. Довбня не провел ни одного матча за "Спартак".
Московская команда в 15-ти турах текущего сезона набрала 28 баллов и располагается на пятой строчке в таблице. Лидирует в чемпионате России "Краснодар", у которого в активе 37 баллов.
В следующем туре коллектив Деяна Станковича на своем поле примет "Локомотив", матч пройдет 23 ноября и начнется в 18:00 мск.
Филимонов: не понимаю, почему "Спартак" взял Довбню
Экс-голкипер столичного "Спартака" Александр Филимонов не понимает, зачем красно-белые летом подписали вратаря Александра Довбню.
Фото: РИА Новости