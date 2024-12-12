"Взять Мостового. Скоростной, быстрый, но никак не научится обыгрывать вратаря. Очень прямолинейный, когда выходит один на один. Хитрости, мудрости футбольной не хватает. Это всё должно нарабатываться на тренировках. Но почему-то у Андрея этого не прибавляется. Возможно, это просто потолок его возможностей", - цитирует Орлова "Чемпионат".
Андрей Мостовой выступает за петербургский "Зенит" с лета 2019 года, ранее нападающий играл за подмосковные "Химки", "Сочи", "Локомотив-2". В текущем сезоне Мостовой провел во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю очками в своем активе.
Орлов: Мостовой очень прямолинейный при игре 1 в 1. Ему не хватает футбольной мудрости
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего "Зенита" Андрея Мостового.
Фото: ФК "Зенит"