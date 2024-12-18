"Лучший тренер в России за 2024 год? Могу выделить Мусаева, Станковича и Галактионова. "Локомотив" довольно неплохо идет, никто не ожидал, что команда так выстрелит, только лишь концовку смазали. Почему не выделил Семака? Я выделил Станковича", - приводит слова Тихонова "РБ Спорт".
Мурад Мусаев является главным тренером футбольного клуба "Краснодар", который по итогам первой части текущего сезона РПЛ с 39-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице. Деян Станкович возглавляет московский "Спартак", который с 37-ю очками располагается на третьей строчке. Михаил Галактионов находится во главе московского "Локомотива", который с 35-ю очками идёт пятым.
Сергей Семак занимает пост главного тренера петербургского "Зенита", который после 18-го тура РПЛ сезона-2024/25 с 39-ю очками занимает второе место. А по итогам сезона-2023/24 сине-бело-голубые стали чемпионами России.
Тихонов: почему не назвал Семака одним из лучших тренеров года? Я выделил Станковича
Главный тренер красноярского "Енисея" Андрей Тихонов рассказал, кого считает лучшим тренером в России по итогам 2024 года.
Фото: ФК "Зенит"