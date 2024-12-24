"Думаю, этот сезон команда в любом случае завершит. Дальше, если будет принято решение акционера, что в данной ситуации финансирование нецелесообразно, то, наверное, в межсезонье руководители сделают определенные выводы по игрокам, чтобы закончить чемпионат молодыми футболистами, а потом передадут клуб другому акционеру или, как часто у нас бывает, клуб закончит свое существование", - приводит слова Кузьмичёва "РБ Спорт".
В декабре инвестор подмосковных "Химок", бизнесмен Туфан Садыгов был задержан по уголовному делу, которое было возбуждено в связи с совершением мошенничества в особо крупном размере, после чего суд отправил его до конца января под домашний арест. Помимо этого, в СМИ появилась информация, что футбольный клуб из Подмосковья имеет задолженность размером более 900 млн евро.
В текущем сезоне команда Франка Артиги в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрала 16 очков, которые позволяют занимать тринадцатое место в турнирной таблице.
"Как часто у нас бывает". Кузьмичёв допустил расформирование "Химок"
Футбольный агент и функционер Владимир Кузьмичев высказался о текущем положении подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Химки"