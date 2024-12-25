"Сперцян вполне готов к европейскому чемпионату: он показывает качественную игру на протяжении многих сезонов, а также он находится в подходящем возрасте для перехода. Думаю, что это мой кандидат №1. Понятное дело, что европейцы будут проявлять интерес к Тюкавину, но такой трансфер станет невосполнимой потерей для "Динамо", - цитирует Кузьмичева Metaratings.
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 25 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками, бело-голубые располагаются на 4-й строчке с 35-ю очками в своем активе.
Агент Кузьмичев назвал футболистов РПЛ, которые могут заиграть в Европе
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Фото: ФК "Краснодар"