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Агент Гоцука - о продлении контракта с "Пари НН": зимой переговоры не планируем

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Пари НН" Кирилла Гоцука, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Пари НН"
"Пока переговоров о продлении не вели. Зимой не планируем, будем говорить в конце сезона", - цитирует агента "Матч ТВ".

32-летний Кирилл Гоцук, играющий на позиции центрального защитника, выступает за "Пари НН" с 2020 года и является капитаном команды. Действующее соглашение 32-летнего футболиста истекает летом этого года. В нынешнем сезоне игрок записал на свой счет два забитых мяча в четырех матчах Кубка России. Также Гоцук провел 15 игр в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

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