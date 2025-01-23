Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
ФКСБНе начат
Хоффенхайм
20:45
ТоттенхэмНе начат
Буде-Глимт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Порту
20:45
ОлимпиакосНе начат
Мальмё
20:45
ТвентеНе начат
АЗ Алкмар
20:45
РомаНе начат
Виктория П
20:45
АндерлехтНе начат
Фенербахче
20:45
ЛионНе начат
Айнтрахт
23:00
ФеренцварошНе начат
Эльфсборг
23:00
НиццаНе начат
РФШ
23:00
АяксНе начат
Юнион
23:00
БрагаНе начат
Лудогорец
23:00
МидтьюлландНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
РейнджерсНе начат
ПАОК
23:00
СлавияНе начат
Лацио
23:00
Реал СосьедадНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
3 - 0 3 0
ОрдабасыЗавершен
Акрон
16:00
РодинаНе начат

Бейл: когда ты смотришь на то, как Угальде играет, можешь увидеть в нем Агуэро

Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл высказался о шансах нападающего "Спартака" Манфреда Угальде на переход в "Манчестер Сити".
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, а почему нет. Когда ты смотришь на то, как он играет, можешь увидеть в нем Агуэро, они похожи. Плюс Манфреду только 22 года, у него еще много пространства для развития и в будущем он вполне может перейти в реально большой клуб", - цитирует Бейла "РБ Спорт".

В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 15 миллионов евро, контракт костариканца с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что игроком интересуется английский "Манчестер Сити" и французский "ПСЖ".

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится