"Конечно, а почему нет. Когда ты смотришь на то, как он играет, можешь увидеть в нем Агуэро, они похожи. Плюс Манфреду только 22 года, у него еще много пространства для развития и в будущем он вполне может перейти в реально большой клуб", - цитирует Бейла "РБ Спорт".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 15 миллионов евро, контракт костариканца с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что игроком интересуется английский "Манчестер Сити" и французский "ПСЖ".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками.
Бейл: когда ты смотришь на то, как Угальде играет, можешь увидеть в нем Агуэро
Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл высказался о шансах нападающего "Спартака" Манфреда Угальде на переход в "Манчестер Сити".
Фото: ФК "Спартак"