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Селюк — о словах Дзюбы про лучший момент в карьере: Артем знает, как ловить хайп

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал заявление нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, который назвал гол в ворота «Зенита» лучшим моментом в своей карьере.
Фото: ФК "Акрон"
«Меня его слова не удивляют. Артем сейчас, помимо того, что игрок «Акрона», он параллельно с этим еще и шоумен, и надо отдать должное, у него неплохо получается. Артем знает, когда и где ловить хайп, и поэтому он сейчас говорит так», — цитирует Селюка «СЭ».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 11 матчей в различных турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка после 18 туров. В Кубке России тольяттинский клуб пробился в 1/8 финала Пути регионов, где им предстоит сразиться с московским «Спартаком».

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