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Агент Кривцова: к Никите было много интереса этой зимой. Были конкретные предложения из России, Турции и Испании

Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова, рассказал об интересе к своему клиенту.
Фото: ФК "Краснодар"
"К Никите было очень много интереса этой зимой. Были конкретные предложения из России, Турции и Испании. Могу сказать, что в РПЛ его хотели приобрести два топ-клуба. Какие? Названия сказать не могу. Но в "Краснодаре" решили, что его не отпустят", - цитирует агента "РБ Спорт".

В текущем сезоне Никита Кривцов провел за "Краснодар" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 3,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. Южане сыграют на своем поле с грозненским "Ахматом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".

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