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Непомнящий: Мусаев — лучший нападающий ЦСКА на данный момент

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о форварде ЦСКА Тамерлане Мусаеве.
Фото: ФК ЦСКА
Достойно ли Мусаев заменяет Чалова в атаке ЦСКА в этом сезоне? Это всё-таки игроки немного разного плана, поэтому не стал бы их напрямую сравнивать. И за Чаловым не особо следил в этом сезоне. Но на сегодняшний день Мусаев — лучший из всех нападающих ЦСКА. Он соответсвует уровню команды, — цитирет Непомнящего Legalbet.

Мусаев выступает за ЦСКА с января 2024 года, перейдя из «Балтики» за 300 тысяч евро. В текущем сезоне он провёл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Кроме того, он участвовал в 8 матчах Кубка России, где также отличился двумя голами и двумя ассистами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

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