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Баранник объяснил, почему основным конкурентом "Зенита" является "Краснодар", а не "Спартак"

Бывший тренер-селекционер "Зенита" Дмитрий Баранник рассказал, какой клуб считает основным конкурентом петербургского клуба в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Красно-белым нужно стабилизироваться. А спортивная злость всё-таки больше на стороне "Краснодара", потому что в прошлом сезоне они были очень близки к победе. "Спартак", конечно, тоже будет претендовать на чемпионство, но у них очень многое зависит от результатов: любой провал может привести к каким-то разборкам. Поэтому для меня главный конкурент "Зенита" — "Краснодар", - приводит слова Баранника Legalbet.

На данный момент после 18-го тура Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", у которого в активе имеется 39 очков. На второй строчке располагается действующий чемпион страны петербургский "Зенит", который набрал такое же количество очков, но уступает "быкам" по дополнительным показателям.

Тройку лидеров в настоящее время замыкает московский "Спартак", который отстает от дуэта промежуточных лидеров национального первенства на 2 очка.

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