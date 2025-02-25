«Срыв трансфера Лоррана — отчасти рабочая ситуация. Каждая из сторон пыталась максимально защитить свои интересы. Но мы посчитали, что в данном случае будут существенно ущемлены интересы клуба, поэтому не пошли на те предложения, которые были со стороны агентов Лоррана. При этом я не могу сказать, что они действовали неправильно с точки зрения представления интересов своего клиента.
Проблемы с МРТ? Это неправда. Возможно, что вернемся к кандидатуре Лоррана летом? Теоретически, да», — заявил Бабаев Sport24.
В текущем сезоне Лорран принял участие в четырёх матчах за «Фламенго», но не смог забить ни одного гола. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 18-летнего полузащитника составляет 12 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца 2029 года.
Гендир ЦСКА Бабаев — о несостоявшемся трансфере Лоррана: проблемы с МРТ? Это неправда
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о причинах срыва трансфера полузащитника «Фламенго» Лоррана в московский клуб.
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