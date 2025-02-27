"Мне кажется, что основная проблема "Краснодара" — отсутствие сильной скамейки. Им всё-таки в какой-то степени повезло, что в прошлом году не было дисквалификаций и травм. Посмотрите, как усилился "Спартак". У "Зенита", условно, на скамейке сидит Педро, который на чемпионате Южной Америки до 20 лет произвел фурор, выступал с капитанской повязкой", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
Футбольный клуб "Краснодар" по итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги (т.е. после 18-го тура) является промежуточным лидером чемпионата России: "быки", имея в активе 39 очков, опережают петербургский "Зенит" по дополнительному показателю (результат личной встречи двух команд).
В 19-м туре РПЛ "Краснодар" 1 марта на своем поле сыграет против самарских "Крыльев Советов". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Радимов назвал основную проблему "Краснодара" в текущем сезоне РПЛ
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился своим мнением о футбольном клубе "Краснодар" перед возобновлением чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Краснодар"