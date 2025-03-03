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Чернов — о переходе Помазуна в "Спартак": думаю, Илье не приходит никакого негатива со стороны болельщиков ЦСКА

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал переход вратаря Ильи Помазуна, который недавно пополнил состав красно-белых, перейдя из ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
«С Илюшей Помазуном у нас особые отношения (улыбается). Я ему всё уже лично сказал. Какая критика в его сторону? Вот, первую игру выиграли — можно отдохнуть хоть сейчас? Думаю, Илье не приходит никакого негатива со стороны болельщиков ЦСКА», — цитирует Чернова «Чемпионат».

Стоит отметить, что Никита Чернов, как и Илья Помазун, является воспитанником академии ЦСКА. Однако за основную команду защитник провёл на поле лишь 20 матчей во всех турнирах. В итоге ЦСКА принял решение продать Чернова в «Крылья Советов», а спустя три года московский «Спартак» выкупил игрока за 110 тысяч евро.

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