Авторитетный аналитический портал Whoscored.com представил символическую сборную лучших футболистов российской Премьер-лиги по итогам минувшего тура.
Наибольшее представительство в команде получил футбольный клуб "Ростов", от которого были делегированы защитники Максим Осипенко и Алексей Сутормин, а также нападающий Николай Комличенко. Также в сборную попали по два игрока московского "Динамо" (полузащитники Ярослав Гладышев и Даниил Фомин) и "Краснодара" (хавбек Александр Черников и вратарь Станислав Агкацев).
Еще в список были включены защитник ЦСКА Виллиан Роша, защитник "Оренбурга" Казымджан Караташ, вингер грозненского "Ахмата" Максим Самородов и форвард тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба.
Напомним, матчи 19-го тура чемпионата России прошли с 7 по 9 марта.
Дзюба и три игрока "Ростова" вошли в символическую сборную 20-го тура РПЛ от WhoScored
Whoscored опубликовал сборную лучших футболистов 20-го тура РПЛ.
Фото: WhoScored