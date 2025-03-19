Тесленко: взять и выбросить игрока - это было некрасиво со стороны ЦСКА

- Мы три месяца сидели на карантине без футбола, а спустя время взять и выбросить игрока — это было некрасиво со стороны ЦСКА. Но у меня нет обид. Считаю, жизнь складывается так, как должна. Все, что ни делается, — к лучшему. На тот момент будущего в ЦСКА у меня не было.
Егор Тесленко, играющий на позиции центрального защитника, попал в систему московского ЦСКА летом 2019 года. В составе "армейцев" футболист провел 18 матчей в молодежной футбольной лиге, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
В июле 2020 года Тесленко перебрался в КАМАЗ, а сейчас защищает цвета казанского "Рубина". В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в 19 матчах РПЛ, забил три гола и отдал один ассист. Также в его активе шесть игр в Кубке России.
Источник: "Чемпионат"