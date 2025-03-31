- Думаю, у Соболева появился страх выйти на поле и не забить. Ничем другим, кроме психологии, объяснить его плохую результативность нельзя, - сказал Рианчо в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, что Александр Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года, однако за 15 матчей в Российской Премьер-Лиге не совершил ни одного результативного действия.
Александр вышел в стартовом составе на матч 22 тура РПЛ с «Рубином» (4:0). Форвард не реализовал два отличных момента и был заменен в перерыве на Лусиано Гонду, который забил гол через 5 минут после своего выхода на поле.
«Зенит», набрав 46 очков в 22 матчах, занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в чемпионате сине-бело-голубые проведут на выезде 5 апреля с московским «Локомотивом».
Рианчо: думаю, у Соболева появился страх выйти на поле и не забить
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о факторе, влияющем на результативность Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"