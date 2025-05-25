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Непомнящий: "Рубин" слишком зависим от Даку, вся игра строится через него

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о влиянии нападающего Мирлинда Даку на игру "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"
"Сильная сторона команды - это Даку. Вся игра строится через него. Команда слишком зависима от него. Если Мирлинд уйдет, то это будет большая проблема. Боюсь, что к сожалению, он сам захочет найти себя в других командах, причем, не в нашем чемпионате", - сказал Непомнящий "Бизнес-онлайну".

Мирлинд Даку стал вторым в списке лучших бомбардиров РПЛ по итогам прошедшего сезона с 15 забитыми мячами. Его контракт с "Рубином" истекает летом следующего года. Рыночная стоимость албанского нападающего оценивается в 7 млн евро. Ранее сообщалось, что казанский клуб рассчитывает выручить с трансфера Даку около 10 млн евро.

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