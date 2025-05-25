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Семак объяснил, почему поздравил Мусаева сразу после чемпионства "Краснодара"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему сразу же поздравил Мурада Мусаева с чемпионством "Краснодара" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы с ним знакомы, иногда общаемся. Я понимаю, что для него и "Краснодара" это большой успех. С моей стороны правильно и логично поблагодарить за соперничество. Мы старались, но на сегодня "Краснодар" оказался выше. Поэтому я поздравил команду, руководство и болельщиков", - сказал Семак Metaratings.

В субботу, 24 мая, "Краснодар разгромил дома московское "Динамо" со счетом 3:0 и впервые в истории стал чемпионом России. Краснодарцы прервали шестилетнюю серию чемпионств "Зенита" в РПЛ. При этом сразу после проигранного титула Семак позвонил тренеру "быков" Мураду Мусаеву с завоеванием чемпионского трофея.

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