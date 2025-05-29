"Здорово, что Николич дал шанс молодым. Безусловно, очень большое будущее у Кисляка. Его наряду с Батраковым из «Локомотива» я бы назвал главными открытиями сезона", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".
Кисляк в прошедшем сезоне провел за ЦСКА 22 матча в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. В активе Батракова в чемпионате 29 игр, 14 забитых мячей и 7 результативных передач.
Газзаев назвал Кисляка и еще одного футболиста главными открытиями сезона в РПЛ
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал имена двух футболистов, которых считает главными открытиями сезона в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА