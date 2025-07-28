"Каждый хочет меняться, становиться лучше, но сейчас где-то и фортуна не на нашей стороне. Пять голов, которые мы пропустили, во многом пришли из?за ошибок, но я не вижу никакой систематики", — приводит слова Шпилевского "Матч ТВ".
В первом туре сезона-2025/26 РПЛ "Пари НН" уступил "Краснодару". Встреча завершилась со счетом 0:3. Второй тур, в котором нижегородцы сыграли с самарскими "Крыльями Советов" закончился с результатом 0:2. Таким образом, команда Алекся Шпилевского расположилась на 15-й строчке турнирной таблицы, не заработав ни одного очка.
Шпилевский был назначен на пост главного тренера "Пари НН" в прошедшее межсезонье. Ранее специалист работал в казахстанском "Кайрате", вместе с которым становился чемпионом страны в 2020 году. Также тренер возглавлял кипрский "Арис". По его руководством команда в сезоне 2022/23 выигрывала чемпионат страны, а в 2023 году становилась обладателем Суперкубка Кипра.
Тренер "Пари НН" Шпилевский – об отсутствии голов команды: сейчас фортуна не на нашей стороне
Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский после поражений в двух первых турах РПЛ заявил, что не видит систематики в пропуске голов команды.
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