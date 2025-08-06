- Игрок, который способный, даже слово талант я стараюсь с молодыми не употреблять. Способный парень, который реализовывает сегодня себя. И дай бог, чтобы он это делал не вот первые там три игры, а сезоны длинные, - сказал Черчесов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Вадим Раков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне игрок выступает за "Крылья Советов" на правах аренды. В первых трех турах Вадим Раков отличился 4 раза: с "Акроном" (1:1), с "Пари НН" (2:0) и дважды с "Ростовом" (4:1). По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.
Черчесов высказался о нападающем "Крыльев Советов"
Российский тренер Станислав Черчесов оценил игру нападающего самарских "Крыльев Советов" Вадиме Ракове
Фото: "Чемпионат"