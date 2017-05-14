Симоне Индзаги: к счастью, поражение от "Фиорентины" не решающее

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал поражение своей команды в матче против "Фиорентины" (2:3).



"Мы получили то, чего больше всего не хотели, - проиграли и потеряли игроков. Состояние Лукаку и Пароло будет определено в ближайшие дни. Травма Лукаку вызывает большие опасения, надеемся, что Пароло сыграет в финале Кубка. Мы контролировали игру, но уход Лукаку дестабилизировал нас. После первого гола в наши ворота настрой игроков упал. К счастью, поражение от "Фиорентины" не решающее", - цитирует Индзаги Football Italia.