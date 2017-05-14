Максим Канунников : к арбитру нет претензий. Иногда мы выглядели мальчиками для битья

Нападающий ''Рубина'' Максим Канунников поделился впечатлениями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ''Ростовом''. Казанский клуб уступил в гостях со счетом 2:4.



- Когда ''Ростов'' забил четвертый гол, то соперник начал играть в свое удовольствие. К арбитру не имею претензий. Дело в том, что игроки ''Ростова'' лучше себя проявили в единоборствах – действовали жестче, а мы в нескольких эпизодах смотрелись, как мальчики для битья. В целом, матч получился жестким.



- Почему стали играть активно после четвертого пропущенного гола?



Все-таки ''Ростов'' играл раскрепощенно, в подобных ситуациях психологически устойчив. Если был счет 0:0, то ''Рубину'' не позволили бы создать много шансов. В последних двух встречах собираемся играть на победу, бороться до конца. Конечно, болельщиков ''Рубина'' не радуют результаты, однако постараемся, чтобы они были вместе с нами и верили в команду - заявил Канунников.



Источник: www.rusfootball.info