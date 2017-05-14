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Максим Канунников : к арбитру нет претензий. Иногда мы выглядели мальчиками для битья

Нападающий ''Рубина'' Максим Канунников поделился впечатлениями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ''Ростовом''. Казанский клуб уступил в гостях со счетом 2:4.

- Когда ''Ростов'' забил четвертый гол, то соперник начал играть в свое удовольствие. К арбитру не имею претензий. Дело в том, что игроки ''Ростова'' лучше себя проявили в единоборствах – действовали жестче, а мы в нескольких эпизодах смотрелись, как мальчики для битья. В целом, матч получился жестким.

- Почему стали играть активно после четвертого пропущенного гола?

Все-таки ''Ростов'' играл раскрепощенно, в подобных ситуациях психологически устойчив. Если был счет 0:0, то ''Рубину'' не позволили бы создать много шансов. В последних двух встречах собираемся играть на победу, бороться до конца. Конечно, болельщиков ''Рубина'' не радуют результаты, однако постараемся, чтобы они были вместе с нами и верили в команду - заявил Канунников.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Рубин Ростов Канунников
Вчера, 22:43
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(0)
№4 Написал: Diesel161 Ростов на Дону (Вчера, 23:26) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: 4aMtu16pM
Ну первый забили вам точно из офсайда (а это сильно влияет на дальнейшее). а как сам забил в концовке - уже комментарий пошёл посмазливей.

Ну уж тебе с дивана конечно виднее чем Канунникову, который был на поле.) Бромантановый кубок и незащитанный гол Ростова в финале лучше вспомни, умник лять. Вспомни, как Ростов вас вдевятером возил мордой по газону, Еврокубки тоже вспомни, как вы отличились и представь грядущие, в которых будет тоже самое.)
Регистрация: 10.04.2011
№3 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Вчера, 23:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: 4aMtu16pM
Ну первый забили вам точно из офсайда (а это сильно влияет на дальнейшее). а как сам забил в концовке - уже комментарий пошёл посмазливей.

ГЕЙ КЛАВИШНЫЙ ПОДГЛЯДЫВАЙ ЗА СВОИМ ЧМОРТАГОМ И НЕ ПИЛИ РЫЛЬЦО, КУДА НЕ ТРЕБУЕТСЯ, ОЧИ У ТЕБЯ МОДНЯВЫЕ НА ТУХЛОГО СМАХИВАЕШЬ !!!
Регистрация: 12.03.2012
№2 Написал: Противовес Владивосток (Вчера, 23:11) #
  • +2
  •  (4)
online

4aMtu16pM,
Все не можете заснуть после 0-3 в Ростове ? " Распереживался" за рубиновых как-будто, помятуя об унижениях ДВА года подряд от "Ростова" (0-2, 0-3). Так-что не строй из себя правдоруба - Канунников МУЖИК и сказал ПРАВДУ, а ты его и болел пытаешься переубедить.. Не смеши народ
Регистрация: 25.02.2017
№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Вчера, 22:48) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну первый забили вам точно из офсайда (а это сильно влияет на дальнейшее). а как сам забил в концовке - уже комментарий пошёл посмазливей.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
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