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Андрей Будогосский: система видеоповторов убьет футбол нашего детства
Система видеоповторов, которая была использована в матчах Кубка конфедераций, убьет "футбол нашего детства", заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.
"Я уже раньше высказывал свою позицию по поводу системы видеоповторов, я не поменял свою позицию. Меня объявили ретроградом. Футбол с видеоповторами – это уже другой футбол. Это убьет футбол нашего детства, это будет совершенно другая игра. Лучшее – это всегда враг хорошего. Каждый раз останавливать игру, просматривать что-то… Не знаю, может, кому-то это интересно. Это серьезно влияет на динамику, на зрелищность футбола. Я высказываю свое мнение не как глава департамента, а как человек, который 49 лет занимается судейством и инспектированием.
Не факт, что то решение, которое будет принято после просмотра повтора, будет принято верно. Человек, просматривающий повтор во время матча, тоже может допустить ошибку. Зачем тогда надо было вводить дополнительных судей за воротами? Какой смысл? Дополнительный судья за воротами – вообще инородное тело. После матча я смотрю по 5-6 фрагментов одного эпизода. На одном фрагменте судья прав, на другом – не прав. Я могу прокрутить видео, увеличить, остановить, ускорить. А в футболе-то игра стоит, не идет.
Я понимаю, что на меня обрушится огонь критики. Я как Джордано Бруно, которого сжигали на костре, а он до конца остался при своем мнении. Я остаюсь при своем мнении. Единственная система, которую необходимо было внедрить в футболе – это система определения взятия ворот. Вот это действительно было необходимо", - цитирует главу ДСИ РФС "Р-Спорт".
"Я уже раньше высказывал свою позицию по поводу системы видеоповторов, я не поменял свою позицию. Меня объявили ретроградом. Футбол с видеоповторами – это уже другой футбол. Это убьет футбол нашего детства, это будет совершенно другая игра. Лучшее – это всегда враг хорошего. Каждый раз останавливать игру, просматривать что-то… Не знаю, может, кому-то это интересно. Это серьезно влияет на динамику, на зрелищность футбола. Я высказываю свое мнение не как глава департамента, а как человек, который 49 лет занимается судейством и инспектированием.
Не факт, что то решение, которое будет принято после просмотра повтора, будет принято верно. Человек, просматривающий повтор во время матча, тоже может допустить ошибку. Зачем тогда надо было вводить дополнительных судей за воротами? Какой смысл? Дополнительный судья за воротами – вообще инородное тело. После матча я смотрю по 5-6 фрагментов одного эпизода. На одном фрагменте судья прав, на другом – не прав. Я могу прокрутить видео, увеличить, остановить, ускорить. А в футболе-то игра стоит, не идет.
Я понимаю, что на меня обрушится огонь критики. Я как Джордано Бруно, которого сжигали на костре, а он до конца остался при своем мнении. Я остаюсь при своем мнении. Единственная система, которую необходимо было внедрить в футболе – это система определения взятия ворот. Вот это действительно было необходимо", - цитирует главу ДСИ РФС "Р-Спорт".
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