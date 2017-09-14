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Ростов-на-Дону Ахмат
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Без шансов и без нервов. “Зенит” стартовал в Лиге Европы с разгрома
“Зенит” успешно начал свою еврокубковую кампанию в рамках группового этапа Лиги Европы. Футболисты из Санкт-Петербурга разгромили македонский “Вардар” в гостях, обеспечив положительный результат ещё в первой половине встречи. Воссоединение Кокорина и Дзюбы поставило в тупик соперника, капитулировавшего без каких-либо шансов.
Возможность для ротации
Новый наставник “Зенита” Роберто Манчини не тратил летом времени даром. Итальянский специалист энергично взялся за реконструкцию питерского клуба. Во время летнего трансферного окна на обновление состава было потрачено более 70 миллионов евро. Пожалуй, Манчини заполучил практически всех, в ком был заинтересован. Невольно даже подумалось, что задействовать фактически полноценные два состава тренерскому штабу “Зенита” не удастся. Тем не менее, Манчини зачастую прибегает к ротации, а Лига Европы и вовсе превратилась в турнир, который даёт возможность для заигрывания всего заявочного листа.
По сравнению с воскресным матчем с “Динамо” стартовый состав клуба из Санкт-Петербурга претерпел сразу пять изменений. Так, на этот раз в список одиннадцати попали Мевля, Нобоа, Краневиттер, Дзюба и Полоз. Манчини предоставил шанс Нобоа и Дзюбе, которых во время трансферного окна сватали в другие клубы. Забегая вперёд заметим, что оба своим шансом воспользовались.
Роберто Манчини явно угадал с составом. Условные резервисты вышли на поле, стремясь доказать свою состоятельность. Соперник был разгромлен ещё в первом тайме, а атака “Зенита” вновь напоминала машину, которая наводила ужас на соперников в середине лета.
Операция блицкриг
С первых минут гости взялись за дело, заставив “Вардар” прижаться к собственным воротам. Уже на третьей минуте Дзюба едва не добрался до мяча после прострела Кокорина с правого фланга. Впрочем, ждать первый гол пришлось недолго. Всего через несколько минут после этого “сине-бело-голубые” использовали стандарт. Защитники “Вардара” совершенно позабыли о Кокорине. Форвард “Зенита” этим подарком воспользовался сполна, точно пробив головой с нескольких метров.
После пропущенного мяча “Вардар” попытался навязать контригру. Тигран Барсегян дважды рвался в штрафную соперника, но в первом случае его прострел стал лёгкой добычей Лунёва, а во втором – лайнсмен зафиксировал офсайд. Активность хозяев после этой вспышки быстро сошла на нет. Зато “Зенит” вскоре отправил соперника в нокдаун. Вновь завидную активность проявил Кокорин. Дубль мог состояться уже к 15-й минуте, но удар Кокорина с близкой дистанции защитники “Вардара” заблокировали. Зато и они уже были бессильны, когда на 21-й минуте Кокорин здорово откликнулся на заброс в исполнении Полоза и пробил несчастного Гачевски. Фактически, соавтором гола стал Дзюба, который хоть и не дотянулся до мяча после навеса, но дезориентировал защитника, оставившего Кокорина без опеки.
Второй гол фактически снял все вопросы о победителе этого матча. “Вардар” своей игрой ничуть не напоминал команду, которая не пустила в групповой этап Лиги Европы турецкий “Фенербахче”. Македонцы неспешно перекатывали мяч в середине поля, словно соглашаясь на поражение в два мяча. Тем не менее, другие планы были у гостей. “Зенит” добил соперника ещё до окончания тайма. Кокорин и Дзюба на 40-й минуте разыграли отличную “стеночку”, в которой ещё и поучаствовал один из защитников “Вардара”. Кокорин вполне мог оформить хет-трик, но великодушно откатил мяч под удар Дзюбе пяткой. Опальному форварду “Зенита” нужно было лишь не промахнуться в пустые ворота – 3:0!
Честь на кону
Решив все задачи в первом тайме, гостям было важно после перерыва избежать травм. На второй тайм футболисты “Зенита” выли в ожидаемо расслабленном состоянии. В свою очередь “Вардар” не собирался соглашаться на “сухое” поражение. Перерыв явно помог гостям, после перерыва македонцы действовали намного острее и интереснее. Неплохие моменты во втором тайме были у Николова и Барсегяна. В обоих случаях хозяева наносили удары из-за пределов штрафной, но выстрелам футболистов “Вардара” не хватило точности. Тем не менее, Лунёву всё-таки пришлось вступить в игру. Голкипер “Зенита” хоть и простоял без дела весь первый тайм, но концентрацию сохранил. В нескольких эпизодах уверенные действия Лунёва позволили нейтрализовать угрозу.
Постепенно инициатива перешла к “Зениту”. Поспособствовали этому и перестановки, которые произвёл Роберто Манчини. Ригони заменил Кокорина в середине тайма. А ближе к концовке тренерский штаб “Зенита” также дал поиграть Жиркову и Терентьеву.
К тому моменту гости успели забить четвёртый мяч. Нобоа мастерски разобрался на фланге, сделав передачу пяткой вдоль линии поля. Полоз низом прострелил на Дзюбу, но Гачевски дотянулся до мяча первым. Впрочем, голкипер “Вардара” отбил мяч прямо перед собой, где первым был Иванович. Сербский защитник “Зенита” в падении поразил ворота. А точку в этой встрече поставил Ригони, забивший свой первый мяч за новый клуб. На 89-й минуте аргентинец получил мяч в чужой штрафной, сблизился с голкипером и аккуратно пробил в дальний угол из под последнего защитника. Несчастному Гачевскому пришлось в пятый раз доставать мяч из ворот.
“Зенит” стартовал в Лиге Европы с разгрома. В параллельном матче “Реал Сосьедад” уверенно расправился с “Русенборгом”. Видимо, в группе L обойдётся без интриги.
Возможность для ротации
Новый наставник “Зенита” Роберто Манчини не тратил летом времени даром. Итальянский специалист энергично взялся за реконструкцию питерского клуба. Во время летнего трансферного окна на обновление состава было потрачено более 70 миллионов евро. Пожалуй, Манчини заполучил практически всех, в ком был заинтересован. Невольно даже подумалось, что задействовать фактически полноценные два состава тренерскому штабу “Зенита” не удастся. Тем не менее, Манчини зачастую прибегает к ротации, а Лига Европы и вовсе превратилась в турнир, который даёт возможность для заигрывания всего заявочного листа.
По сравнению с воскресным матчем с “Динамо” стартовый состав клуба из Санкт-Петербурга претерпел сразу пять изменений. Так, на этот раз в список одиннадцати попали Мевля, Нобоа, Краневиттер, Дзюба и Полоз. Манчини предоставил шанс Нобоа и Дзюбе, которых во время трансферного окна сватали в другие клубы. Забегая вперёд заметим, что оба своим шансом воспользовались.
Роберто Манчини явно угадал с составом. Условные резервисты вышли на поле, стремясь доказать свою состоятельность. Соперник был разгромлен ещё в первом тайме, а атака “Зенита” вновь напоминала машину, которая наводила ужас на соперников в середине лета.
Операция блицкриг
С первых минут гости взялись за дело, заставив “Вардар” прижаться к собственным воротам. Уже на третьей минуте Дзюба едва не добрался до мяча после прострела Кокорина с правого фланга. Впрочем, ждать первый гол пришлось недолго. Всего через несколько минут после этого “сине-бело-голубые” использовали стандарт. Защитники “Вардара” совершенно позабыли о Кокорине. Форвард “Зенита” этим подарком воспользовался сполна, точно пробив головой с нескольких метров.
После пропущенного мяча “Вардар” попытался навязать контригру. Тигран Барсегян дважды рвался в штрафную соперника, но в первом случае его прострел стал лёгкой добычей Лунёва, а во втором – лайнсмен зафиксировал офсайд. Активность хозяев после этой вспышки быстро сошла на нет. Зато “Зенит” вскоре отправил соперника в нокдаун. Вновь завидную активность проявил Кокорин. Дубль мог состояться уже к 15-й минуте, но удар Кокорина с близкой дистанции защитники “Вардара” заблокировали. Зато и они уже были бессильны, когда на 21-й минуте Кокорин здорово откликнулся на заброс в исполнении Полоза и пробил несчастного Гачевски. Фактически, соавтором гола стал Дзюба, который хоть и не дотянулся до мяча после навеса, но дезориентировал защитника, оставившего Кокорина без опеки.
Второй гол фактически снял все вопросы о победителе этого матча. “Вардар” своей игрой ничуть не напоминал команду, которая не пустила в групповой этап Лиги Европы турецкий “Фенербахче”. Македонцы неспешно перекатывали мяч в середине поля, словно соглашаясь на поражение в два мяча. Тем не менее, другие планы были у гостей. “Зенит” добил соперника ещё до окончания тайма. Кокорин и Дзюба на 40-й минуте разыграли отличную “стеночку”, в которой ещё и поучаствовал один из защитников “Вардара”. Кокорин вполне мог оформить хет-трик, но великодушно откатил мяч под удар Дзюбе пяткой. Опальному форварду “Зенита” нужно было лишь не промахнуться в пустые ворота – 3:0!
Честь на кону
Решив все задачи в первом тайме, гостям было важно после перерыва избежать травм. На второй тайм футболисты “Зенита” выли в ожидаемо расслабленном состоянии. В свою очередь “Вардар” не собирался соглашаться на “сухое” поражение. Перерыв явно помог гостям, после перерыва македонцы действовали намного острее и интереснее. Неплохие моменты во втором тайме были у Николова и Барсегяна. В обоих случаях хозяева наносили удары из-за пределов штрафной, но выстрелам футболистов “Вардара” не хватило точности. Тем не менее, Лунёву всё-таки пришлось вступить в игру. Голкипер “Зенита” хоть и простоял без дела весь первый тайм, но концентрацию сохранил. В нескольких эпизодах уверенные действия Лунёва позволили нейтрализовать угрозу.
Постепенно инициатива перешла к “Зениту”. Поспособствовали этому и перестановки, которые произвёл Роберто Манчини. Ригони заменил Кокорина в середине тайма. А ближе к концовке тренерский штаб “Зенита” также дал поиграть Жиркову и Терентьеву.
К тому моменту гости успели забить четвёртый мяч. Нобоа мастерски разобрался на фланге, сделав передачу пяткой вдоль линии поля. Полоз низом прострелил на Дзюбу, но Гачевски дотянулся до мяча первым. Впрочем, голкипер “Вардара” отбил мяч прямо перед собой, где первым был Иванович. Сербский защитник “Зенита” в падении поразил ворота. А точку в этой встрече поставил Ригони, забивший свой первый мяч за новый клуб. На 89-й минуте аргентинец получил мяч в чужой штрафной, сблизился с голкипером и аккуратно пробил в дальний угол из под последнего защитника. Несчастному Гачевскому пришлось в пятый раз доставать мяч из ворот.
“Зенит” стартовал в Лиге Европы с разгрома. В параллельном матче “Реал Сосьедад” уверенно расправился с “Русенборгом”. Видимо, в группе L обойдётся без интриги.
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