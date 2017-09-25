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"Марсель" дома обыграл "Тулузу"

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Тулузу" со счетом 2:0.

Чемпионат Франции

7 тур

"Марсель" - "Тулуза"

Голы: Товен, 32, Окампос, 61

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Окампос (Сарр, 77), Ангисса, Пайет, Густаво, Товен (Сари, 90+2), Н'Джие (Жермен, 69)

"Тулуза": Лафон, Диоп, Амьен-Аду, Мубандже, Жюльен, Ванга (Блен, 62), Каюзак, Сомалиа, Дурмаз (Делорт, 51), Тойвонен (Khalid, 62), Жан

Предупреждения: Густаво, 24, Ангисса, 84
Теги: Марсель Тулуза
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