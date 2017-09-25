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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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"Енисей" уходит в отрыв. Обзор 15-го тура ФНЛ
Лидеры разбирались между собой в очной схватке, "Тюмень" громила дома "Авангард", а "Оренбург" продолжил восхождение по турнирной таблице. Все это и не только - в обзоре очередного тура лучшей лиги мира от Rusfootball.info
"Енисей" единолично возглавил таблицу
Главный матч, возможно, всего первого круга в ФНЛ состоялся в Красноярске, где старые друзья Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов встретились, чтобы решить промежуточную судьбу первого места. И все сложилось удачно для хозяев, которые в первом тайме сумели оттеснить от своих ворот "Крылья" и ответили разящей атакой, закончившейся голом Егора Иванова. После перерыва гости перехватили инициативу, но голкипер "Енисея" Михаил Филиппов поймал кураж и вытащил несколько мертвых мячей. Филиппов даже удостоился отдельной похвалы от Андрея Тихонова после игры. К слову, "Крылья" организовали финальный штурм и смогли забить, но гол был отменен из-за того, что Надсон сфолил в атаке. "Енисей" одерживает победу и на три очка отрывается от "Крыльев", которые, в свою очередь, остались на втором месте, отрыв от питерского "Динамо" составляет четыре очка.
"Динамо" СПБ споткнулось в Новосибирске
Динамовцы имели прекрасную возможность приблизиться ко второму месту в таблице, но кубковый мид-уик, судя по всему, отобрал у команды Точилина огромное количество сил - эмоциональная встреча с "Зенитом", которая продолжалась 120 минут, после чего команде нужно было отправиться играть в Новосибирск. Тем не менее, счет в матче открыли динамовцы, на 10-й минуте с пенальти отличился Артем Кулишев. Но хозяева после перерыва встрепенулись и воспользовались тем, что соперник уже начал выдыхаться, красивый гол забил Евгений Чеботару. "Сибирь" пыталась додавить соперника, однако, у "Динамо" открылось второе дыхание, и если бы не уверенная игра Николая Цыгана, то команда Точилина вполне могла бы увезти победу из Новосибирска. Однако, гости должны быть довольны - в таблице они уверенно идут на третьем месте и даже набрали один балл после сложнейшего поединка в Кубке России.
"Тамбов" расправился с "Волгарем"
Астраханцы в последних турах разыгрались и уверенными шагами направлялись прямо в зону стыковых матчей. Тут и подоспела встреча с "Тамбовом", который являлся прямым конкурентом "Волгаря" по турнирной таблице. Традиционный six-pointer, в общем. Однако, борьбы в этой встрече не получилось, команда Газзаева провела свой худший матч в сезоне, получив три пробоины от Сергея Шевчука, Олега Чернышова и Ильи Гультяева уже в первом тайме. После перерыва "Волгарь" мог вернуться в игру, когда мяч в свои ворота срезал Овсиенко, но команда Талалаева продолжила контролировать ход встречи и довела ее до итоговой победы. "Волгарь" откатился на исходные позиции, а "Тамбов" вновь обосновался на четвертом месте.
"Балтика" переиграла "Томь"
Томичи внезапно выбили из Кубка России "Краснодар", поэтому в Калининград летели с шашками наголо. Хозяева были ослаблены и отсутствием ключевого игрока - Сенин Себаи отхватил дисквалификацию за нападение на судью в прошлом туре (в Калининграде даже разгорелся скандал на почве расизма, когда журналисты из местной газеты обозвали форварда "негром" в заголовке). И все началось для гостей прекрасно - гол Томаса Микуцкиса вывел "Томь" вперед, однако, еще до перерыва "Балтика" оформила камбэк - голы Шешукова и Шевчука в итоге и позволили хозяевам одержать победу. Во втором тайме события на поле развивались вяло и не спеша, счет остался неизменным, "Балтика" продолжает преследовать "Тамбов".
"Шинник" продолжает неудачную серию
Совсем недавно команда Побегалова была в числе лидеров первенства, но за четыре игры укатилась куда-то вглубь таблицы. "Шинник" проиграл уже четвертую игру подряд и четвертую же игру подряд не может забить. "Оренбург" в отчетном матче имел огромное преимущество, которое удалось конвертировать лишь в гол Поповича, хотя по количеству созданных моментов команда Федотова должна была громить "Шинник". Эта победа позволила "Оренбургу" подняться на шестое место, от зоны стыковых матчей команду отделяет всего три балла.
"Тюмень" разносит "Авангард"
"Тюмень" в Кубке России уступила на своем поле "Тосно" со счетом 1:2, но имела все шансы отыграться, два раза попав в каркас ворот. Сам Владимир Маминов отмечал, что команда начинает понимать, как играть. Проверкой этим словам должна была стать домашняя встреча с сенсационным курским "Авангардом", который выбил из Кубка России ЦСКА. Тюменцы в итоге провели свой лучший матч в сезоне, на 36-й минуте дальним ударом забил гол Альберт Богатырев, а после перерыва учинили самый настоящий разгром. Гости много ошибались в обороне и привезли в свои ворота голы Артема Юсупова и Андрея Павленко, ну а красивую точку в матче поставил все тот же Альберт Богатырев, который уверенно сыграл на добивании после выстрела Ставпеца в штангу. "Тюмень" набирает важнейшие три очка и впервые в сезоне выбирается из зоны вылета.
"Химки" очнулись
"Спартак-2" на своем поле принимал подмосковные "Химки" и выдал крайне слабый матч, чем воспользовались гости. После перерыва "Химки" открыли счет усилиями Айдара Лисинкова, после чего ушли в глухую оборону. Спартаковцы проломить эти редуты не сумели, поэтому "Химки" набрали первые три очка за последние 12 матчей. Плотность в нижней части турнирной таблицы просто зашкаливает сейчас. С 11-го по 20-е место расположились девять команд в интервале в шесть очков. Ну так, на самом деле, в каждом сезоне бывает.
Из остальных матче стоит выделить домашнюю победу "Зенита-2" над "Олимпийцем" со счетом 2:1, а также победу "Ротора" над "Кубанью" с тем же счетом. Команда из Краснодара, таким образом, опускается в зону вылета, что является ужасным результатом, если поглядеть на состав "Кубани". Ну и во Владивостоке состоялся самый скучный матч тура, "Луч-Энергия" и "Факел" сыграли 0:0.
Гол тура
Было в этом туре из чего выбирать, в итоге мы свой выбор остановили на классном выстреле словенца Дениса Поповича, который принес "Оренбургу" победу над "Шинником". Убрать на замахе защитника, красиво пробить в дальнюю девятку из-за пределов штрафной - это очень вкусно. Мотать на 2:29.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
"Енисей" единолично возглавил таблицу
Главный матч, возможно, всего первого круга в ФНЛ состоялся в Красноярске, где старые друзья Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов встретились, чтобы решить промежуточную судьбу первого места. И все сложилось удачно для хозяев, которые в первом тайме сумели оттеснить от своих ворот "Крылья" и ответили разящей атакой, закончившейся голом Егора Иванова. После перерыва гости перехватили инициативу, но голкипер "Енисея" Михаил Филиппов поймал кураж и вытащил несколько мертвых мячей. Филиппов даже удостоился отдельной похвалы от Андрея Тихонова после игры. К слову, "Крылья" организовали финальный штурм и смогли забить, но гол был отменен из-за того, что Надсон сфолил в атаке. "Енисей" одерживает победу и на три очка отрывается от "Крыльев", которые, в свою очередь, остались на втором месте, отрыв от питерского "Динамо" составляет четыре очка.
"Динамо" СПБ споткнулось в Новосибирске
Динамовцы имели прекрасную возможность приблизиться ко второму месту в таблице, но кубковый мид-уик, судя по всему, отобрал у команды Точилина огромное количество сил - эмоциональная встреча с "Зенитом", которая продолжалась 120 минут, после чего команде нужно было отправиться играть в Новосибирск. Тем не менее, счет в матче открыли динамовцы, на 10-й минуте с пенальти отличился Артем Кулишев. Но хозяева после перерыва встрепенулись и воспользовались тем, что соперник уже начал выдыхаться, красивый гол забил Евгений Чеботару. "Сибирь" пыталась додавить соперника, однако, у "Динамо" открылось второе дыхание, и если бы не уверенная игра Николая Цыгана, то команда Точилина вполне могла бы увезти победу из Новосибирска. Однако, гости должны быть довольны - в таблице они уверенно идут на третьем месте и даже набрали один балл после сложнейшего поединка в Кубке России.
"Тамбов" расправился с "Волгарем"
Астраханцы в последних турах разыгрались и уверенными шагами направлялись прямо в зону стыковых матчей. Тут и подоспела встреча с "Тамбовом", который являлся прямым конкурентом "Волгаря" по турнирной таблице. Традиционный six-pointer, в общем. Однако, борьбы в этой встрече не получилось, команда Газзаева провела свой худший матч в сезоне, получив три пробоины от Сергея Шевчука, Олега Чернышова и Ильи Гультяева уже в первом тайме. После перерыва "Волгарь" мог вернуться в игру, когда мяч в свои ворота срезал Овсиенко, но команда Талалаева продолжила контролировать ход встречи и довела ее до итоговой победы. "Волгарь" откатился на исходные позиции, а "Тамбов" вновь обосновался на четвертом месте.
"Балтика" переиграла "Томь"
Томичи внезапно выбили из Кубка России "Краснодар", поэтому в Калининград летели с шашками наголо. Хозяева были ослаблены и отсутствием ключевого игрока - Сенин Себаи отхватил дисквалификацию за нападение на судью в прошлом туре (в Калининграде даже разгорелся скандал на почве расизма, когда журналисты из местной газеты обозвали форварда "негром" в заголовке). И все началось для гостей прекрасно - гол Томаса Микуцкиса вывел "Томь" вперед, однако, еще до перерыва "Балтика" оформила камбэк - голы Шешукова и Шевчука в итоге и позволили хозяевам одержать победу. Во втором тайме события на поле развивались вяло и не спеша, счет остался неизменным, "Балтика" продолжает преследовать "Тамбов".
"Шинник" продолжает неудачную серию
Совсем недавно команда Побегалова была в числе лидеров первенства, но за четыре игры укатилась куда-то вглубь таблицы. "Шинник" проиграл уже четвертую игру подряд и четвертую же игру подряд не может забить. "Оренбург" в отчетном матче имел огромное преимущество, которое удалось конвертировать лишь в гол Поповича, хотя по количеству созданных моментов команда Федотова должна была громить "Шинник". Эта победа позволила "Оренбургу" подняться на шестое место, от зоны стыковых матчей команду отделяет всего три балла.
"Тюмень" разносит "Авангард"
"Тюмень" в Кубке России уступила на своем поле "Тосно" со счетом 1:2, но имела все шансы отыграться, два раза попав в каркас ворот. Сам Владимир Маминов отмечал, что команда начинает понимать, как играть. Проверкой этим словам должна была стать домашняя встреча с сенсационным курским "Авангардом", который выбил из Кубка России ЦСКА. Тюменцы в итоге провели свой лучший матч в сезоне, на 36-й минуте дальним ударом забил гол Альберт Богатырев, а после перерыва учинили самый настоящий разгром. Гости много ошибались в обороне и привезли в свои ворота голы Артема Юсупова и Андрея Павленко, ну а красивую точку в матче поставил все тот же Альберт Богатырев, который уверенно сыграл на добивании после выстрела Ставпеца в штангу. "Тюмень" набирает важнейшие три очка и впервые в сезоне выбирается из зоны вылета.
"Химки" очнулись
"Спартак-2" на своем поле принимал подмосковные "Химки" и выдал крайне слабый матч, чем воспользовались гости. После перерыва "Химки" открыли счет усилиями Айдара Лисинкова, после чего ушли в глухую оборону. Спартаковцы проломить эти редуты не сумели, поэтому "Химки" набрали первые три очка за последние 12 матчей. Плотность в нижней части турнирной таблицы просто зашкаливает сейчас. С 11-го по 20-е место расположились девять команд в интервале в шесть очков. Ну так, на самом деле, в каждом сезоне бывает.
Из остальных матче стоит выделить домашнюю победу "Зенита-2" над "Олимпийцем" со счетом 2:1, а также победу "Ротора" над "Кубанью" с тем же счетом. Команда из Краснодара, таким образом, опускается в зону вылета, что является ужасным результатом, если поглядеть на состав "Кубани". Ну и во Владивостоке состоялся самый скучный матч тура, "Луч-Энергия" и "Факел" сыграли 0:0.
Гол тура
Было в этом туре из чего выбирать, в итоге мы свой выбор остановили на классном выстреле словенца Дениса Поповича, который принес "Оренбургу" победу над "Шинником". Убрать на замахе защитника, красиво пробить в дальнюю девятку из-за пределов штрафной - это очень вкусно. Мотать на 2:29.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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