Давид де Хеа ведет переговоры о продлении контракта с "МЮ"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа ведет с клубом переговоры о продлении контракта. сообщает The Independet.Нынешнее соглашение истекает летом 2019 года.Давид де Хеа играет за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года, куда перешел из мадридского "Атлетико" за € 25 млн.