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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (видео) (5)
Давид де Хеа ведет переговоры о продлении контракта с "МЮ"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа ведет с клубом переговоры о продлении контракта. сообщает The Independet.
Нынешнее соглашение истекает летом 2019 года.
Давид де Хеа играет за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года, куда перешел из мадридского "Атлетико" за € 25 млн.
Нынешнее соглашение истекает летом 2019 года.
Давид де Хеа играет за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года, куда перешел из мадридского "Атлетико" за € 25 млн.
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