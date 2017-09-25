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Давид де Хеа ведет переговоры о продлении контракта с "МЮ"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа ведет с клубом переговоры о продлении контракта. сообщает The Independet.

Нынешнее соглашение истекает летом 2019 года.

Давид де Хеа играет за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года, куда перешел из мадридского "Атлетико" за € 25 млн.
Теги: де Хеа Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:24
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