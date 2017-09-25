Мино Райола: Лукаку хочет, чтобы фанаты не пели про его пенис

Агент форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку Мино Райола заявил, что бельгиец недоволен песней, которую фанаты исполняют в его честь."Он хочет, чтобы болельщики перестали петь эту песню. О ней говорят больше, чем о футболе. Это и его, и моё мнение", - цитирует Райолу The Times.В "Манчестер Юнайтед" сообщили, что пытаются установить личности болельщиков, которые неуважительно относятся к футболисту.