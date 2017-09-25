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Мино Райола: Лукаку хочет, чтобы фанаты не пели про его пенис

Агент форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку Мино Райола заявил, что бельгиец недоволен песней, которую фанаты исполняют в его честь.

"Он хочет, чтобы болельщики перестали петь эту песню. О ней говорят больше, чем о футболе. Это и его, и моё мнение", - цитирует Райолу The Times.

В "Манчестер Юнайтед" сообщили, что пытаются установить личности болельщиков, которые неуважительно относятся к футболисту.
Теги: Райола Лукаку Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:44
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