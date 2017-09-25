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Курбан Бердыев: игра была равная, до первой ошибки

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал поражение в матче с "Ахматом" (0:1).

"Думаю, игра была равная, до первой ошибки. К сожалению, её допустили мы — в простой ситуации, всё перечеркнув. Атакующей игры не получилось из-за плотности и хороших действий обороны обеих команд. Но, повторюсь, игра была до первого гола", - сказал Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Бердыев Рубин Ахмат
Сегодня, 22:03
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