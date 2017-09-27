"Амкар" поздравил Александра Селихова с рождением сына

"Амкар" поздравил бывшего вратаря команды Александра Селихова с рождением сына. Сейчас Селихов выступает за "Спартак".- Поздравляем Александра Селихова, экс-стража ворот "Амкара", с рождением сына, - говорится в сообщении в твиттере "Амкара".