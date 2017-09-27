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"Амкар" поздравил Александра Селихова с рождением сына

"Амкар" поздравил бывшего вратаря команды Александра Селихова с рождением сына. Сейчас Селихов выступает за "Спартак".

- Поздравляем Александра Селихова, экс-стража ворот "Амкара", с рождением сына, - говорится в сообщении в твиттере "Амкара".
Теги: Амкар Селихов
Сегодня, 18:20
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(2)
№2 Написал: spm-975 kastoria (Сегодня, 18:47) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Поздравляем нашего достойного Вратаря и его семью с рождением сына!


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Спартак-это сила,Спартак-это класс,кто так не считает,то тот.. не за нас!
Регистрация: 3.06.2011
№1 Написал: Викторис (Сегодня, 18:30) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы
Регистрация: 8.04.2017
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