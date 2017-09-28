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Жозе Моуринью: мы вернулись в Лигу чемпионов и показываем великолепные результаты

Жозе Моуринью: мы вернулись в Лигу чемпионов и показываем великолепные результаты Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче групповой стадии Лиги чемпионов над ЦСКА (4:1), передает корреспондент Rusfootball.info.

– Сегодняшняя игра – максимум к идеалу?

– Конечно, я не ожидал такого начала игры. Мы очень сильно начали: первые четыре удара в створ превратились в три гола. После такого, как мы так великолепно начали, нам оставалось сохранять спокойствие, контролировать игру и довести матч до победы.

– Перед игрой вы сказали, что ваша команда должна сохранять спокойствие. После такой великолепной игры трудно оставаться на земле и не подумать слишком много хорошего о себе?

– Такая победа хорошо скажется на общем состоянии команды и на состоянии отдельных игроков. В частности, на Эррере, который не получает достаточного игрового времени в Премьер-лиге, но сегодня великолепно сыграл. То же самое можно сказать про Марсьяля. Я очень доволен. Игроки получили уверенность, но мы не будем останавливаться. В ближайшую субботу у нас будет матч АПЛ, мы будем усердно готовиться.

– Как прокомментируете игру Марсьяля, который сыграл просто великолепно?

– Я доволен такой победой на выезде. Последний раз, когда "МЮ" выступал в Лиге чемпионов у них не получалось добиваться таких результатов, в частности на выезде. Прошлый год мы пропустили в Лиге чемпионов. Сейчас мы вернулись и показываем великолепные результаты. До 60-й минуты все играли замечательно. После того как счет стал 4:0, и я произвел замены, мы просто доигрывали матч. При этом никто не говорит о наших проблемах, о большом количестве травмированных. Сейчас у нас ослаблена центральная ось, но те, кто выходят на поле, играют очень хорошо.

– Перед матчем вы сказали, что это сильнейший ЦСКА. Сегодняшний результат как-то не соответствует этим словам. Почему так?

– Это просто моя лучшая команда. Я сюда приезжал с "Интером", "Челси" и "Реалом", но этом сильнейшая команда. С "Реалом" и "Интером" мы играли в плей-офф, давление было велико, поэтому мы были довольны минимальными победами.

– Лукаку забил 10 голов до октября.

– Это замечательное достижение, но нападающий не играет один. Вокруг Лукаку собрана великолепная команда, которая ему помогает. В сентябре у нас остался один матч, и в этом месяце он был хорош. Я уверен, что такие достижения не повлияют на него, он будет продолжать работать и забивать голы.

Rusfootball.info
Теги: Моуринью ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 01:07
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