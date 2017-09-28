Неистовые баски и чешская загадка. Как "Зенит" и "Локомотив" сыграют в Лиге Европы?

«Локомотив» - «Фастав Злин»

Группа F обещает стать самой зрелищной этой еврокубковой осенью.

«Зенит» - «Реал Сосьедад»

После приезда в Москву двух английских грандов визит неизвестного клуба из Чехии мало кто заметит, зато шансов на успех у нашего клуба больше. «Зениту» же предстоит сыграть с главным и единственным соперником на групповом этапе.предваряет игры Лиги Европы и убеждается, что и в четверг российским болельщикам будет на что посмотреть.Сегодня, в 22:05 «Локомотив» попробует, а скорее будет обязан оправдать выданные экспертами после жеребьевки комплименты и эпитеты. Ведь железнодорожники легко займут первое место в проходной группе, а соперники, эти маленькие полустанки, будут лишь пыль глотать, поглядывая на стремительно удаляющиеся колеса. Нельзя же отказаться от старой русской забавы – закидывать шапками, а позже кулаками после драки махать. «Копенгаген»? Ну, может быть... Но дружина Семина как минимум не хуже! Примерно такие были разговоры и настроения три недели назад, но пока выходит иначе – «Локомотив» откровенно отскочил в Дании, играя от обороны со стартового свистка.Сегодняшний соперник, с кинологическим и агрессивным названием «Фастав», лишь в четвертый раз в своей богатой истории (клуб в следующем году отметит 100-летие), играет в еврокубках. Предыдущий поход ребят из города Злин датирован 2005-м годом. Тогда «Фастав» в первом раунде одолел «Неман» из Гродно, забив один гол в двух матчах, а затем вылетел в поединке с «Гентом». В минувшем сезоне «Фастав» занял 6-е место и впервые взял Кубок, благодаря чему заставил журналистов гуглить информацию, а экспертам супить лбы, «д-а-а-а, определенно эту команду знающих, но не сильно». Еще игроки из Злина привозили национальный кубок в сезоне 69/70, но то была другая страны, другие реалии, и вообще, какое это имеет отношение к сегодняшнему матчу?!Сейчас, после 8-ми туров, «Фастав» с 10 очками, стоит на экваторе турнирной таблицы чемпионата Чехии, занимает 8-е место. Команда Богумила Паника забила немного – в их активе 7 мячей, но и пропустила всего 8. При том, что «Фастав» успел сразиться с титанами чешской лиги – с «Викторией», «Славией» и «Слованом». Меньше «Фастава» пропустили лишь пять клубов. И в первом туре группы ЛЕ, «Фастав» скатал по нулям с «Шерифом». В минувшую субботу Злинские парни сыграли вничью 1:1 дома со «Славией», 18-го сентября проиграли на выезде «Виктории» со счетом 1:2. Соперник для «Локомотива» удобный (заготавливаем шапки поувесистей), напоминает «Торпедо» начало нулевых или «Локомотив» времен Кучука – успешен в обороне и неопасен в атаке.Чуть меньше половины состава «Фастава» (11 из 26-ти) – легионеры; ребята из Анголы, Кот’д’Ивуара, Габона, Нигерии, Боснии, Словакии и Сербии. Француз есть. В нападении. Правда не забивает. В «Локомотиве» тоже есть такие нападающие. Transfermart оценивает состав «Фастава» в 9,75 млн евро. В РФПЛ 15 из 16 клубов стоят больше, лишь «СКА-Хабаровск» оценивают в 9,3 млн евро. «Локомотив», к примеру, оценивают в 60,5 млн. Но как бы «Фастав» не преобразился сегодня в «Аполлон»… Но это еще одна забава – перед матчами страху нагонять и нагнетать. Но это лучше, чем шапками закидывать, нет у нас золотой середины.Для игроков уже запасена отговорка в случае неудачного исхода – позднее начало матча. Но в действительности от этого пострадают те, для кого и существует футбол – болельщики, которым придется в будний день возвращаться домой после полуночи. Так что «Локомотив», и так не обласканный публикой, вряд ли сможет рассчитывать на мощную поддержку 12-го игрока и высокую посещаемость. Вообще в этом туре в УЕФА как будто забыли про часовые пояса – к примеру, матчи «Атлетик» - «Заря» и «Ницца» - «Витесс» стартует в 20:00 по Москве, а «Шериф», «Локомотив» и «Маккаби» (!) начнут в 22:05.На два часа раньше, в 20:00, на стадионе «Санкт-Петербург» стартует баталия между клубом, которого считают будущим чемпионом России, и басками, которых в первых 4-х матчах сезона забили 14 мячей!. Тут уже вступает в силу другая национальная футбольная крайность – перед матчами с испанцами мы всегда трепещем, вспоминаем про «нефутбольную страну» (хотя пять минут назад она была что ни на есть футбольной, тем более по сравнению с какими-то чехами) и Евро 2008. Общественность едина во мнении – предстоящий соперник «Зенита» - самый сложный в этом году.Но «Реал Сосьедад» - это другой случай. Сейчас клуб из Сан-Себастьяна после 6-ти туров идет на 9 место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 9 очков. Подопечные Эусебио Сакристана много забивают и пропускают – то, что нужно для парней с берегов Невы. «Сосьедад» наколотил в этом сезоне 13 мячей – это второй результат в чемпионате, больше «Реала» и «Атлетико»! Но также 13 раз сансебастьянцы доставили мячи из своих ворот, больше них пропустили лишь три клуба – «Эйбар», «Депортиво» и «Малага». «Сосьедад» проиграл три последних матча Примеры – 1:3 «Реалу», 0:3 «Леванте» и 2:3 «Валенсии». В каждой игре зрители насладились футбольным шоу с большим количеством голов. В первом туре ЛЕ испанцы деклассировали «Русенборг» со счетом 4:0.«Сосьедад» любит играть в касание и выходить из обороны через пас. Баски используют «стеночки» и быстрые передачи у чужой штрафной, не любят сидеть в обороне и играть «вторым» номером.«Зенит» Манчини с радостью ввяжется в открытый футбол на встречных курсах. Обязательно пропустит, но забьет больше. Вряд ли Санкристан откажется от атакующего футбола, раздобудет конспекты Бердыева и Кучука и припаркует «автобус». Клубы проверят притязания друг друга на первое место в честной обоюдной атакующей игре. «Зенит» в этом году испытывал проблемы лишь с оборонительными командами (вынесем за скобки невзрачные матчи с «Динамо», «Бней-Иегудой» и «Утрехтом» на выезде).В большей степени сюрпризов стоит ждать от Манчини – в матче с «Краснодаром» «Зенит» осознанно сел в оборону во втором тайме. И что-то подсказывает, что такое решение было обусловлено не комфортным счетом к перерыву и не давлением «быков», а подготовкой к евробаталии. Манчини решил посмотреть, как «Зенит» будет выглядеть при игре вторым номером и масштабном наступлении неприятеля.Transfermarkt оценивает состав «Сосьедада» в 153,7 млн евро. «Зенит», по мнению немцев, дешевле – 120, 2 млн. Наиболее опасный игрок атаки басков – 20-летний скоростной и техничный атакующий полузащитник Микель Оярсабаль, действующий, в основном, на левом фланге атаки. В опорной зоне работает Асьер Ильярраменди, поигравший два года в мадридском «Реале». 34-летний капитан Хаби Прието продолжает раздавать тонкие передачи у чужой штрафной. Другие игроки, находящиеся на слуху, - Аднан Янузай и Карлос Вела, но их появление в стартовом составе маловероятно. Вела доигрывает последние месяцы в Испании, а зимой поедет за океан играть в соккер за «Лос-Анджелес». Плюсом для атакующих редутов «Зенита» станет отсутствие из-за травмы 26-летнего центрального защитника Иньиго Мартинеса, которым минувшим летом интересовались «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»На предматчевой пресс-конференции Санкристан заявил, что его игроки находятся в прекрасном расположении духа, забыли три поражения в чемпионате и готовы обыграть «Зенит». Если «Реал Сосьедад» предложит игру на встречных курсах, то у «Зенита» не должно возникнуть проблем. Ну а для того, чтобы меньше трудностей возникло у арбитров, УЕФА впервые в еврокубках опробует систему определения гола. От липовых пенальти в ворота российской команды, как во вчерашнем матче, это не спасёт, но и полноценная система видеоповторов, думается, не за горами.