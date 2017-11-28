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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сборная неудачников 18-го тура РФПЛ
Завершился заключительный осенний игровой уикенд российской Премьер-лиги. Запомнился он нам неубедительными действиями аргентинских легионеров «Зенита» в матче против «Спартака», невезением Александра Довбни и грубыми ошибками защитников московского «Динамо». Rusfootball.info рассказывает о главных неудачниках восемнадцатого тура.
Вратарь
Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)
В этом туре заметных ляпов вратари не допустили. Поэтому, мы в нашу команду неудачников выбрали Довбню. Голкипер хабаровчан сделал всё возможное, чтобы помочь своей команде добиться положительного результата в игре против «Локомотива». Он неоднократно выручал свою команду в сложных ситуациях и даже одиннадцатиметровый в исполнении Фарфана уже в компенсированное арбитром время отразил, но уберечь дальневосточников от поражения Александр не смог. Отвернулась от него удача в отчётном поединке.
Защитники
Игорь Смольников («Зенит»)
Слабо правый защитник «Зенита» отыграл матч против «Спартака». В первую очередь, много претензий можно предъявить Игорю за его действия при игре в обороне. В частности, он неоднократно спокойно позволял Комбарову выполнять нацеленные подачи в направлении форвардов «Спартака». Один из кроссов со стороны Дмитрия впоследствии привёл к результативному удару Самедова. Неудивительно, что по ходу второго тайма Роберто Манчини заменил Смольникова.
Дмитрий Живоглядов («Уфа»)
Не лучшим образом провёл встречу против «Ахмата» Дмитрий. Именно из-под него свой мяч в концовке первого тайма забил Филипе Сампайо. В перерыве Сергей Семак Живоглядова заменил.
Никита Чернов («Урал»)
Продолжающий подаваться большие надежды центральный защитник «Урала» сыграл в этом туре неудачно. В моменте с голом «Краснодара» Никита на удивление легко позволил Классону себя продавить и сделать передачу на Смолова, который спокойно поразил пустые ворота и принёс «быкам» победу.
Тони Шунич («Динамо»)
Опытный боснийский защитник стал одним из виновников поражения «Динамо» во встрече против «Амкара». В моменте с первым голом пермяков Шунич крайне неосмотрительно пяткой вынес мяч прямо на ногу Голу, и поляк таким подарком соперника сполна воспользовался.
Григорий Морозов («Динамо»)
Партнёр Шунича по команде также запомнился своими невразумительными действиями в Перми. Григорий стал главным виновником второго пропущенного динамовцами мяча. Григорий рано выключился из игрового эпизода, посчитав, что игровой снаряд уже покидает пределы поля. А вот Костюков доиграл момент до конца, выполнил прострел от лицевой линии, после чего Эзатолахи внёс мяч в сетку ворот Шунина. Нельзя так играть в защите.
Полузащитники
Денис Дедечко («СКА-Хабаровск»)
Опорный полузащитник хабаровского СКА стал одним из виновников обидного поражения своей команды в игре против «Локомотива» Именно Денис в самой концовке «привёз» одиннадцатиметровый в собственные ворота, который Фарфан не реализовал, однако тот эпизод всё равно завершился для дальневосточников печальным образом.
Матиас Краневиттер («Зенит»)
Системообразующий игрок нашей команды неудачников восемнадцатого тура. Аргентинец провалил встречу против «Спартака». Он постоянно терял позицию и предоставлял противникам в центральной оси гектары свободного пространства для развития атак. В эпизоде со вторым голом «красно-белых» Матиас находился непонятно где. Неудивительно, что ещё до перерыва Роберто Манчини заменил Краневиттера.
Леандро Паредес («Зенит»)
Немногим лучше Краневиттера в понедельничном матче смотрелся его соотечественник Паредес. Леандро запомнился лишь неплохой актёрской игрой, да постоянными перепалками с оппонентами. А вот с основными обязанностями Леандро не справился, провалив по всем статьям важнейшую для «Зенита» встречу.
Нападающие
Игорь Портнягин («Урал»)
Мало игровой практики имеет форвард «Урала» в нынешнем сезоне. В матче против «Краснодара» Александр Тарханов доверил Игорю место в основном составе, но предоставленным шансом Портнягин не сумел должным образом воспользоваться. С его стороны практически не исходила угроза воротам Синицына. Защитники «быков» полностью выключили нападающего екатеринбуржцев из игры.
Максим Канунников («Рубин»)
Казанский «Рубин» продолжает испытывать огромные проблемы с атакой. Вот и в игре против ЦСКА команда Курбана Бердыева не смогла поразить чужие ворота. Лишь два мяча в последних десяти встречах забил коллектив из Татарстана – чудовищный показатель. Канунников в очередной раз смотрелся неубедительно. Был у Максима неплохой момент в самом начале встречи, однако его удар с близкого расстояния оказался неточным. В нынешнем сезоне нападающий казанцев забил лишь один мяч – на три меньше, чем у Жонатаса, уехавшего в немецкую Бундеслигу ещё в августе.
Главный тренер: Роберто Манчини («Зенит»)
Манчини уступил в тренерской дуэли своего соотечественнику Массимо Каррере. Главный тренер «Зенита» не угадал со стартовым составом, и ему ещё по ходу первого тайма пришлось вносить коррективы в игру своей команды с помощью замены. Не получилось у Роберто подарить себе на день рождения победу в битве против принципиального соперника.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Вратарь
Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)
В этом туре заметных ляпов вратари не допустили. Поэтому, мы в нашу команду неудачников выбрали Довбню. Голкипер хабаровчан сделал всё возможное, чтобы помочь своей команде добиться положительного результата в игре против «Локомотива». Он неоднократно выручал свою команду в сложных ситуациях и даже одиннадцатиметровый в исполнении Фарфана уже в компенсированное арбитром время отразил, но уберечь дальневосточников от поражения Александр не смог. Отвернулась от него удача в отчётном поединке.
Защитники
Игорь Смольников («Зенит»)
Слабо правый защитник «Зенита» отыграл матч против «Спартака». В первую очередь, много претензий можно предъявить Игорю за его действия при игре в обороне. В частности, он неоднократно спокойно позволял Комбарову выполнять нацеленные подачи в направлении форвардов «Спартака». Один из кроссов со стороны Дмитрия впоследствии привёл к результативному удару Самедова. Неудивительно, что по ходу второго тайма Роберто Манчини заменил Смольникова.
Дмитрий Живоглядов («Уфа»)
Не лучшим образом провёл встречу против «Ахмата» Дмитрий. Именно из-под него свой мяч в концовке первого тайма забил Филипе Сампайо. В перерыве Сергей Семак Живоглядова заменил.
Никита Чернов («Урал»)
Продолжающий подаваться большие надежды центральный защитник «Урала» сыграл в этом туре неудачно. В моменте с голом «Краснодара» Никита на удивление легко позволил Классону себя продавить и сделать передачу на Смолова, который спокойно поразил пустые ворота и принёс «быкам» победу.
Тони Шунич («Динамо»)
Опытный боснийский защитник стал одним из виновников поражения «Динамо» во встрече против «Амкара». В моменте с первым голом пермяков Шунич крайне неосмотрительно пяткой вынес мяч прямо на ногу Голу, и поляк таким подарком соперника сполна воспользовался.
Григорий Морозов («Динамо»)
Партнёр Шунича по команде также запомнился своими невразумительными действиями в Перми. Григорий стал главным виновником второго пропущенного динамовцами мяча. Григорий рано выключился из игрового эпизода, посчитав, что игровой снаряд уже покидает пределы поля. А вот Костюков доиграл момент до конца, выполнил прострел от лицевой линии, после чего Эзатолахи внёс мяч в сетку ворот Шунина. Нельзя так играть в защите.
Полузащитники
Денис Дедечко («СКА-Хабаровск»)
Опорный полузащитник хабаровского СКА стал одним из виновников обидного поражения своей команды в игре против «Локомотива» Именно Денис в самой концовке «привёз» одиннадцатиметровый в собственные ворота, который Фарфан не реализовал, однако тот эпизод всё равно завершился для дальневосточников печальным образом.
Матиас Краневиттер («Зенит»)
Системообразующий игрок нашей команды неудачников восемнадцатого тура. Аргентинец провалил встречу против «Спартака». Он постоянно терял позицию и предоставлял противникам в центральной оси гектары свободного пространства для развития атак. В эпизоде со вторым голом «красно-белых» Матиас находился непонятно где. Неудивительно, что ещё до перерыва Роберто Манчини заменил Краневиттера.
Леандро Паредес («Зенит»)
Немногим лучше Краневиттера в понедельничном матче смотрелся его соотечественник Паредес. Леандро запомнился лишь неплохой актёрской игрой, да постоянными перепалками с оппонентами. А вот с основными обязанностями Леандро не справился, провалив по всем статьям важнейшую для «Зенита» встречу.
Нападающие
Игорь Портнягин («Урал»)
Мало игровой практики имеет форвард «Урала» в нынешнем сезоне. В матче против «Краснодара» Александр Тарханов доверил Игорю место в основном составе, но предоставленным шансом Портнягин не сумел должным образом воспользоваться. С его стороны практически не исходила угроза воротам Синицына. Защитники «быков» полностью выключили нападающего екатеринбуржцев из игры.
Максим Канунников («Рубин»)
Казанский «Рубин» продолжает испытывать огромные проблемы с атакой. Вот и в игре против ЦСКА команда Курбана Бердыева не смогла поразить чужие ворота. Лишь два мяча в последних десяти встречах забил коллектив из Татарстана – чудовищный показатель. Канунников в очередной раз смотрелся неубедительно. Был у Максима неплохой момент в самом начале встречи, однако его удар с близкого расстояния оказался неточным. В нынешнем сезоне нападающий казанцев забил лишь один мяч – на три меньше, чем у Жонатаса, уехавшего в немецкую Бундеслигу ещё в августе.
Главный тренер: Роберто Манчини («Зенит»)
Манчини уступил в тренерской дуэли своего соотечественнику Массимо Каррере. Главный тренер «Зенита» не угадал со стартовым составом, и ему ещё по ходу первого тайма пришлось вносить коррективы в игру своей команды с помощью замены. Не получилось у Роберто подарить себе на день рождения победу в битве против принципиального соперника.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
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