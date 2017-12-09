Азмун начал, Канунников продолжил, Оздоев подытожил. "Рубин" вернулся на победный путь



Чемпионат России



20 тур



"Рубин" – "СКА-Хабаровск" 3:1 Чемпионат России20 тур

Голы: Азмун, 25', Канунников, 40', Оздоев, 49' - Максименко, 74'

"Рубин" не забивал четыре тура подряд и не побеждал с 10 октября, но сегодня прервал обе серии.рассказывает о том, как казанский клуб преодолел голевую засуху и обыграл "СКА-Хабаровск".Джанаев, Кудряшов, Набиуллин, Сорокин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ (Карадениз, 69'), Канунников (Жемалетдинов, 64'), Азмун (Ахметов, 65')Довбня, Эдиев (Черевко, 65'), Димидко, Тишкин, Никифоров, Казанков, Савичев, Калинский, Корян (Максименко, 18'), Карасев, Маркович (Христов, 54')Набиуллин, 8', Кудряшов, 15', Сорокин, 20', Цакташ, 63' - Димидко, 38'Статью о матче "Рубина" и "СКА-Хабаровск" мы начнем со слов соболезнований и поддержки Евгению Баляйкину. В семье футболиста, выступавшего ранее за казанский клуб, а ныне играющего за "хабаровчан" случилась большая трагедия - после тяжелой болезни умерла его жена Софья. Редакция нашего сайта приносит искренние соболезнования Евгению. Женя, держись, мы с тобой.О футболе, друзья. "СКА" приехал в Казань после разгромного поражения от "Анжи" и по-прежнему без единой выездной победы в нынешнем сезоне. Если посмотреть на сегодняшний стартовый состав "дальневосточников", то можно подумать, что Алексей Поддубский был сильно недоволен прошлой игрой, ведь он поменял сразу 6 игроков. На самом же деле тренер, скорее, был вынужден сделать так много изменений. Криворучко получил дисквалификацию, у Пуцко и Федотова травмы, Баляйкину сейчас, все это понимают, не до футбола.Таким образом, по решению Поддубского в запасе остались только Наваловский и Черевко. Это означало, что "СКА" сегодня перестроился на схему 3-4-3. Играть по ней против "Рубина" решится не каждый, но Алексей Николаевич попробовал. Да и к тому же казанский клуб сейчас далеко не в той форме, чтобы его нужно было бояться. Команда Бердыева в конце первой части сезона испытывает большие игровые проблемы (хотя есть информация, что не только игровые, а еще и финансовые). "Казанцы" забивают очень мало, побеждают очень редко и борются уже не за места в еврокубках, а за выживание.Впрочем, сегодня у них была отличная возможность улучшить свою статистику и поднять себе настроение. Хозяева очень активно начали матч и достаточно быстро создали 3 хороших голевых момента. Сначала Канунников пробил из-за штрафной по опустевшим из-за ошибочного выхода Довбни воротам - Эдиев в последнюю секунду вынес мяч с ленточки. Затем Оздоев пульнул с дальней дистанции, но заработал лишь угловой. А после этого Азмун пробил точно во вратаря после прострела с левого фланга.Характерно, что уже к 20-й минуте 3 игрока "Рубина" получили желтые карточки. И этот факт отражает не грубость в их исполнении, а стремление вступить в борьбу за мяч и моментально отобрать его. Бердыев здорово настроил своих подопечных на заключительную игру года - их желание сыграть хорошо было видно невооруженным глазом. "СКА" ничего с этим не мог поделать и ничего не мог предложить в ответ. Можно сказать, что "хабаровчане" проводили свой типичный выездной матч.После нескольких упущенных эпизодов "казанцы" все-таки смогли открыть счет. И кто это сделал, а? Сердар Азмун! Иранец еще ни разу не забивал после своего возвращения в Казань, но сегодня удача была на его стороне. Не зря Курбан Бекиевич ругался на него на тренировке на этой неделе - нужные слова дошли до нападающего. После забитого гола "Рубин" не ослабил свое давление и еще до перерыва удвоил свое преимущество.На этот раз отличился другой форвард казанского клуба. Канунников после отличного навеса Оздоева пробил головой в ближний угол, а Довбня лишь помог мячу заскочить в ворота. Любопытно, что буквально за минуту до этого эпизода Бердыев в жесткой форме обращался к Оздоеву, требуя перестать пасовать назад и начать более остро играть впереди. Сработало сразу же. Вероятно, еще несколько бодрящих фраз наставник "казанцев" сказал в раздевалке, ведь сразу после перерыва Магомед добавил к своему ассисту забитый гол. Причем, вновь сработал высокий прессинг "Рубина", благодаря которому Азмун получил мяч вблизи от чужой штрафной и тут же вывел на ударную позицию Оздоева.После того, как счет стал 3:0, хозяева немного успокоились. Это очень не нравилось Бердыеву, который негодовал в технической зоне. Однако, активность тренера не передалась его подопечным. Следствием этого стал пропущенный гол. На 74-й минуте отменный удар головой удался Максименко - Джанаев, пожалуй, не имел шансов спасти свою команду. И вот здесь мы отметим, что Максименко вышел сегодня не в старте, а по ходу первого тайма, когда травму получил Корян. Во второй половине встречи из-за повреждения поле покинул Эдиев. То есть у гостей случилось сразу две вынужденные замены. Как тут вновь не задаться вопросом - зачем играть в футбол в декабре в -9 градусов?Но, впрочем, хватит лирических отступлений. После гола "СКА" "Рубин" все-таки встрепенулся и не дал сопернику вернуть в матч интригу. Более того, хозяева вполне могли забить сами забить несколько мячей, но реализация подвела вышедших на замену Жемалетдинова, Ахметова и Карадениза. Тем не менее, для казанского клуба важно, что удалось довести дело до победы. Подопечные Бердыева прервали свою голевую засуху и могут идти в отпуск с более-менее позитивным настроением. "Хабаровчане" же остаются на последнем месте, хотя для них 2017-й год все равно останется хорошим, ведь они впервые в своей истории вышли и играют в Премьер-Лиге.