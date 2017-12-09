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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Азмун начал, Канунников продолжил, Оздоев подытожил. "Рубин" вернулся на победный путь
"Рубин" не забивал четыре тура подряд и не побеждал с 10 октября, но сегодня прервал обе серии. Rusfootball.info рассказывает о том, как казанский клуб преодолел голевую засуху и обыграл "СКА-Хабаровск".
Чемпионат России
20 тур
"Рубин" – "СКА-Хабаровск" 3:1
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Набиуллин, Сорокин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ (Карадениз, 69'), Канунников (Жемалетдинов, 64'), Азмун (Ахметов, 65')
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев (Черевко, 65'), Димидко, Тишкин, Никифоров, Казанков, Савичев, Калинский, Корян (Максименко, 18'), Карасев, Маркович (Христов, 54')
Предупреждения: Набиуллин, 8', Кудряшов, 15', Сорокин, 20', Цакташ, 63' - Димидко, 38'
Статью о матче "Рубина" и "СКА-Хабаровск" мы начнем со слов соболезнований и поддержки Евгению Баляйкину. В семье футболиста, выступавшего ранее за казанский клуб, а ныне играющего за "хабаровчан" случилась большая трагедия - после тяжелой болезни умерла его жена Софья. Редакция нашего сайта приносит искренние соболезнования Евгению. Женя, держись, мы с тобой.
О футболе, друзья. "СКА" приехал в Казань после разгромного поражения от "Анжи" и по-прежнему без единой выездной победы в нынешнем сезоне. Если посмотреть на сегодняшний стартовый состав "дальневосточников", то можно подумать, что Алексей Поддубский был сильно недоволен прошлой игрой, ведь он поменял сразу 6 игроков. На самом же деле тренер, скорее, был вынужден сделать так много изменений. Криворучко получил дисквалификацию, у Пуцко и Федотова травмы, Баляйкину сейчас, все это понимают, не до футбола.
Таким образом, по решению Поддубского в запасе остались только Наваловский и Черевко. Это означало, что "СКА" сегодня перестроился на схему 3-4-3. Играть по ней против "Рубина" решится не каждый, но Алексей Николаевич попробовал. Да и к тому же казанский клуб сейчас далеко не в той форме, чтобы его нужно было бояться. Команда Бердыева в конце первой части сезона испытывает большие игровые проблемы (хотя есть информация, что не только игровые, а еще и финансовые). "Казанцы" забивают очень мало, побеждают очень редко и борются уже не за места в еврокубках, а за выживание.
Впрочем, сегодня у них была отличная возможность улучшить свою статистику и поднять себе настроение. Хозяева очень активно начали матч и достаточно быстро создали 3 хороших голевых момента. Сначала Канунников пробил из-за штрафной по опустевшим из-за ошибочного выхода Довбни воротам - Эдиев в последнюю секунду вынес мяч с ленточки. Затем Оздоев пульнул с дальней дистанции, но заработал лишь угловой. А после этого Азмун пробил точно во вратаря после прострела с левого фланга.
Характерно, что уже к 20-й минуте 3 игрока "Рубина" получили желтые карточки. И этот факт отражает не грубость в их исполнении, а стремление вступить в борьбу за мяч и моментально отобрать его. Бердыев здорово настроил своих подопечных на заключительную игру года - их желание сыграть хорошо было видно невооруженным глазом. "СКА" ничего с этим не мог поделать и ничего не мог предложить в ответ. Можно сказать, что "хабаровчане" проводили свой типичный выездной матч.
После нескольких упущенных эпизодов "казанцы" все-таки смогли открыть счет. И кто это сделал, а? Сердар Азмун! Иранец еще ни разу не забивал после своего возвращения в Казань, но сегодня удача была на его стороне. Не зря Курбан Бекиевич ругался на него на тренировке на этой неделе - нужные слова дошли до нападающего. После забитого гола "Рубин" не ослабил свое давление и еще до перерыва удвоил свое преимущество.
На этот раз отличился другой форвард казанского клуба. Канунников после отличного навеса Оздоева пробил головой в ближний угол, а Довбня лишь помог мячу заскочить в ворота. Любопытно, что буквально за минуту до этого эпизода Бердыев в жесткой форме обращался к Оздоеву, требуя перестать пасовать назад и начать более остро играть впереди. Сработало сразу же. Вероятно, еще несколько бодрящих фраз наставник "казанцев" сказал в раздевалке, ведь сразу после перерыва Магомед добавил к своему ассисту забитый гол. Причем, вновь сработал высокий прессинг "Рубина", благодаря которому Азмун получил мяч вблизи от чужой штрафной и тут же вывел на ударную позицию Оздоева.
После того, как счет стал 3:0, хозяева немного успокоились. Это очень не нравилось Бердыеву, который негодовал в технической зоне. Однако, активность тренера не передалась его подопечным. Следствием этого стал пропущенный гол. На 74-й минуте отменный удар головой удался Максименко - Джанаев, пожалуй, не имел шансов спасти свою команду. И вот здесь мы отметим, что Максименко вышел сегодня не в старте, а по ходу первого тайма, когда травму получил Корян. Во второй половине встречи из-за повреждения поле покинул Эдиев. То есть у гостей случилось сразу две вынужденные замены. Как тут вновь не задаться вопросом - зачем играть в футбол в декабре в -9 градусов?
Но, впрочем, хватит лирических отступлений. После гола "СКА" "Рубин" все-таки встрепенулся и не дал сопернику вернуть в матч интригу. Более того, хозяева вполне могли забить сами забить несколько мячей, но реализация подвела вышедших на замену Жемалетдинова, Ахметова и Карадениза. Тем не менее, для казанского клуба важно, что удалось довести дело до победы. Подопечные Бердыева прервали свою голевую засуху и могут идти в отпуск с более-менее позитивным настроением. "Хабаровчане" же остаются на последнем месте, хотя для них 2017-й год все равно останется хорошим, ведь они впервые в своей истории вышли и играют в Премьер-Лиге.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Чемпионат России
20 тур
"Рубин" – "СКА-Хабаровск" 3:1
Голы: Азмун, 25', Канунников, 40', Оздоев, 49' - Максименко, 74'
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Набиуллин, Сорокин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ (Карадениз, 69'), Канунников (Жемалетдинов, 64'), Азмун (Ахметов, 65')
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев (Черевко, 65'), Димидко, Тишкин, Никифоров, Казанков, Савичев, Калинский, Корян (Максименко, 18'), Карасев, Маркович (Христов, 54')
Предупреждения: Набиуллин, 8', Кудряшов, 15', Сорокин, 20', Цакташ, 63' - Димидко, 38'
Статью о матче "Рубина" и "СКА-Хабаровск" мы начнем со слов соболезнований и поддержки Евгению Баляйкину. В семье футболиста, выступавшего ранее за казанский клуб, а ныне играющего за "хабаровчан" случилась большая трагедия - после тяжелой болезни умерла его жена Софья. Редакция нашего сайта приносит искренние соболезнования Евгению. Женя, держись, мы с тобой.
О футболе, друзья. "СКА" приехал в Казань после разгромного поражения от "Анжи" и по-прежнему без единой выездной победы в нынешнем сезоне. Если посмотреть на сегодняшний стартовый состав "дальневосточников", то можно подумать, что Алексей Поддубский был сильно недоволен прошлой игрой, ведь он поменял сразу 6 игроков. На самом же деле тренер, скорее, был вынужден сделать так много изменений. Криворучко получил дисквалификацию, у Пуцко и Федотова травмы, Баляйкину сейчас, все это понимают, не до футбола.
Таким образом, по решению Поддубского в запасе остались только Наваловский и Черевко. Это означало, что "СКА" сегодня перестроился на схему 3-4-3. Играть по ней против "Рубина" решится не каждый, но Алексей Николаевич попробовал. Да и к тому же казанский клуб сейчас далеко не в той форме, чтобы его нужно было бояться. Команда Бердыева в конце первой части сезона испытывает большие игровые проблемы (хотя есть информация, что не только игровые, а еще и финансовые). "Казанцы" забивают очень мало, побеждают очень редко и борются уже не за места в еврокубках, а за выживание.
Впрочем, сегодня у них была отличная возможность улучшить свою статистику и поднять себе настроение. Хозяева очень активно начали матч и достаточно быстро создали 3 хороших голевых момента. Сначала Канунников пробил из-за штрафной по опустевшим из-за ошибочного выхода Довбни воротам - Эдиев в последнюю секунду вынес мяч с ленточки. Затем Оздоев пульнул с дальней дистанции, но заработал лишь угловой. А после этого Азмун пробил точно во вратаря после прострела с левого фланга.
Характерно, что уже к 20-й минуте 3 игрока "Рубина" получили желтые карточки. И этот факт отражает не грубость в их исполнении, а стремление вступить в борьбу за мяч и моментально отобрать его. Бердыев здорово настроил своих подопечных на заключительную игру года - их желание сыграть хорошо было видно невооруженным глазом. "СКА" ничего с этим не мог поделать и ничего не мог предложить в ответ. Можно сказать, что "хабаровчане" проводили свой типичный выездной матч.
После нескольких упущенных эпизодов "казанцы" все-таки смогли открыть счет. И кто это сделал, а? Сердар Азмун! Иранец еще ни разу не забивал после своего возвращения в Казань, но сегодня удача была на его стороне. Не зря Курбан Бекиевич ругался на него на тренировке на этой неделе - нужные слова дошли до нападающего. После забитого гола "Рубин" не ослабил свое давление и еще до перерыва удвоил свое преимущество.
На этот раз отличился другой форвард казанского клуба. Канунников после отличного навеса Оздоева пробил головой в ближний угол, а Довбня лишь помог мячу заскочить в ворота. Любопытно, что буквально за минуту до этого эпизода Бердыев в жесткой форме обращался к Оздоеву, требуя перестать пасовать назад и начать более остро играть впереди. Сработало сразу же. Вероятно, еще несколько бодрящих фраз наставник "казанцев" сказал в раздевалке, ведь сразу после перерыва Магомед добавил к своему ассисту забитый гол. Причем, вновь сработал высокий прессинг "Рубина", благодаря которому Азмун получил мяч вблизи от чужой штрафной и тут же вывел на ударную позицию Оздоева.
После того, как счет стал 3:0, хозяева немного успокоились. Это очень не нравилось Бердыеву, который негодовал в технической зоне. Однако, активность тренера не передалась его подопечным. Следствием этого стал пропущенный гол. На 74-й минуте отменный удар головой удался Максименко - Джанаев, пожалуй, не имел шансов спасти свою команду. И вот здесь мы отметим, что Максименко вышел сегодня не в старте, а по ходу первого тайма, когда травму получил Корян. Во второй половине встречи из-за повреждения поле покинул Эдиев. То есть у гостей случилось сразу две вынужденные замены. Как тут вновь не задаться вопросом - зачем играть в футбол в декабре в -9 градусов?
Но, впрочем, хватит лирических отступлений. После гола "СКА" "Рубин" все-таки встрепенулся и не дал сопернику вернуть в матч интригу. Более того, хозяева вполне могли забить сами забить несколько мячей, но реализация подвела вышедших на замену Жемалетдинова, Ахметова и Карадениза. Тем не менее, для казанского клуба важно, что удалось довести дело до победы. Подопечные Бердыева прервали свою голевую засуху и могут идти в отпуск с более-менее позитивным настроением. "Хабаровчане" же остаются на последнем месте, хотя для них 2017-й год все равно останется хорошим, ведь они впервые в своей истории вышли и играют в Премьер-Лиге.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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