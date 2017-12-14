Александр Зинченко: маленький шаг на пути к цели

A little step forward till the goal ?? @mancity ? A post shared by Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) on Dec 13, 2017 at 5:48pm PST

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал свой дебют в чемпионате Англии.Напомним, украинский футболист, ранее выступавший в России за "Уфу", вышел на замену в матче 17-го тура против "Суонси" (4:0)."Маленький шаг на пути к поставленной цели", - написал футболист на своей странице в Instagram.