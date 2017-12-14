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Александр Зинченко: маленький шаг на пути к цели

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал свой дебют в чемпионате Англии.

Напомним, украинский футболист, ранее выступавший в России за "Уфу", вышел на замену в матче 17-го тура против "Суонси" (4:0).

"Маленький шаг на пути к поставленной цели", - написал футболист на своей странице в Instagram.

A little step forward till the goal ?? @mancity ?

A post shared by Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) on

Теги: Зинченко Манчестер Сити
Сегодня, 16:16
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