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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Лотар Маттеус: "Ювентус" уже не та команда, которая держала в страхе весь чемпионат Италии
Лотар Маттеус: "Ювентус" уже не та команда, которая держала в страхе весь чемпионат Италии
Александр Зинченко: маленький шаг на пути к цели
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал свой дебют в чемпионате Англии.
Напомним, украинский футболист, ранее выступавший в России за "Уфу", вышел на замену в матче 17-го тура против "Суонси" (4:0).
"Маленький шаг на пути к поставленной цели", - написал футболист на своей странице в Instagram.
Напомним, украинский футболист, ранее выступавший в России за "Уфу", вышел на замену в матче 17-го тура против "Суонси" (4:0).
"Маленький шаг на пути к поставленной цели", - написал футболист на своей странице в Instagram.
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