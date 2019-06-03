Источник: семеро игроков "Вальядолида" сдали игру с "Валенсией"

Семь футболистов "Вальядолида" были подкуплены перед матчем 38-го тура чемпионата Испании против "Валенсии", утверждает El Mundo Deportivo. При этом подкуп могли осуществить третьи лица с целью игры на тотализаторе.

В записи переговоров, сделанной полицейскими, присутствуют следующие слова: "Смотри, приятель, "Валенсия" выигрывает первый и второй тайм, так?", "Куплено семь игроков, не больше". Их произносит бывший нападающий ряда испанских клубов Карлос Аранда, задержанный в рамках операции "Ойкос".

В рамках операции полиция задержала несколько связанных с футболом людей, которые обвиняются в коррупции и отмывании денег. Среди них - бывший футболист "Реала" Рауль Браво и президент "Уэски" Агустин Лаоса.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Вальядолид Валенсия Ла Лига
Сегодня, 02:00
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