Матейс Де Лигт: еще не время для перехода в "Барселону"

Защитник амстердамского "Аякса" Матейс де Лигт прокомментировал информацию о своем возможном переходе в каталонскую "Барселону" ближайшим летним трансферным окном.По его словам, выбор нового клуба он делает сердцем, не размышляя о деньгах."Я все еще не знаю, что говорит мое сердце. Я на протяжении всего этого времени был сфокусирован на «Аяксе» и сборной Нидерландов. Но теперь пришло время подумать о будущем и принять решение.Самое главное для меня — быть уверенным, что в новой команде я получу много игрового времени", — сказал футболист.19-летний голландец также добавил, что его не пугает конкуренция в "Барселоне", но он все еще не уверен, что готов играть в стане сине-гранатовых."У "Барселоны" отличная оборона. Конкуренция там меня совсем не пугает. Я не вижу ничего необычного в том, что в таком клубе выступают сильные футболисты. К тому же, деньги не являются проблемой для меня. Почему я все еще размышляю по поводу перехода в "Барсу"? Мне кажется просто, что, возможно, еще не время для этого. Подумаю об этом во время отпуска", - цитирует де Лигта Mundo Deportivo.