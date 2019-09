Роналду — после получения Месси награды игроку года: вслед за ночью всегда наступает рассвет

View this post on Instagram

Paci?ncia e persist?ncia sao duas caracteristicas que diferenciam o profissional do amador. Tudo o que hoje ? grande um dia come?ou pequeno. Voc? n?o pode fazer tudo, mas fa?a tudo o que puder para transformar seus sonhos em realidade. E procure manter em mente que depois da noite sempre vem o amanhecer. LR