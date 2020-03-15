Стали известны инфицированные коронавирусом футболисты "Валенсии"

По информации Sport.es, среди инфицированных — защитники Элиаким Мангала и Хосе Гайя. Cотрудники клуба Пако Камараса и Хуан Альяга также сдали положительные тесты на коронавирус.



Ранее защитник "летучих мышей" Эсекьель Гарай в своём инстаграме самостоятельно рассказал о своём заражении коронавирусом.



В настоящий момент испанская Примера приостановлена минимум на две недели, как и остальные чемпионаты из топ-5 Европы. Матчи еврокубков также не состоятся в запланированные даты из-за пандемии коронавируса.