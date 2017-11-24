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Кристиан Нобоа: у нас есть команда, которая готова обыграть "Спартак" в Москве

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа заявил, что сине-бело-голубые обладают командой, которая готова одержать победу над московским "Спартаком" в матче РФПЛ.

"Зенит" в четверг на своем поле обыграл македонский "Вардар" со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы по футболу. В следующем матче клуб сыграет на выезде со "Спартаком" в рамках 18-го тура РФПЛ 27 ноября.

"Мы играли хорошо, играли быстро. В составе было много игроков, которые не каждый раз выходят на поле. Не знаю, когда последний раз так играли. Начало было тяжелым, но с каждой минутой мы были лучше, самое главное, что выиграли. Матч со "Спартаком получится тяжелым, это будет дерби. Я думаю, что у нас есть команда, которая поедет в Москву и выиграет там", - цитирует Нобоа "Р-Спорт".
Теги: Нобоа Зенит Спартак
Сегодня, 02:37
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