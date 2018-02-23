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Умер полицейский, раненый перед матчем "Атлетик" - "Спартак"

Полицейский, получивший ранение незадолго до ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком", скончался в одной из больниц Бильбао, сообщает "Спорт-Экспресс".

Перед игрой на улицах города произошли столкновения фанатов.

Момент с оказанием помощи пострадавшему сотруднику правопорядка можно увидеть на 25-й минуте видеотрансляции беспорядков, которая велась в Фейсбуке.

Фанаты Спартака идут на стадион

Posted by Sport-Express / Спорт-Экспресс on Thursday, 22 February 2018
Теги: Атлетик Спартак
Сегодня, 00:36
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23
(3)
№23 Написал: anonymous (Сегодня, 01:51) #
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online

Цитата: Black Fox
Цитата: anonymous
странно, что так быстро причину установили без вскрытия

по симптомам, видимо

в висок тоже можно хорошо дать и симптомов не увидишь... потеря сознания-смерть
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№22 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 01:45) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Не было б баскских долбоящеров, которые изначально на гговно исходились, не было б инфаркта.

Я не думаю, что спартаковские болельщики, какие-бы-то ни было, хотели в этой гадости поучаствовать. Верить в это хочу.

А если кто хотел после их заведомых некрасивых провокаций - дуралеи, зря.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№21 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:44) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: dobr25
Цитата: anonymous
странно, что так быстро причину установили без вскрытия

Вот вот!

ну как, повреждений нет, синяков нет, я так понимаю изначально со здоровьем проблемы были. Аль вы думаете что затирают тему про убийство полицейского в противостоянии с российскими болелами? не, просто кто-то честный попался
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№20 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 01:32) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: anonymous
странно, что так быстро причину установили без вскрытия

Вот вот!


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№19 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
странно, что так быстро причину установили без вскрытия

по симптомам, видимо


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№18 Написал: anonymous (Сегодня, 01:18) #
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online

Цитата: Ghostbuster
Названа причина смерти полицейского, скончавшегося 22 февраля во время беспорядков перед ответным матчем 1/16 финала между "Атлетиком" и "Спартаком". Как сообщает Marca, служитель порядка перенес инфаркт. Он был экстренно доставлен в больницу, но врачи не смогли его реанимировать.

странно, что так быстро причину установили без вскрытия
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№17 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 01:15) #
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
Названа причина смерти полицейского, скончавшегося 22 февраля во время беспорядков перед ответным матчем 1/16 финала между "Атлетиком" и "Спартаком". Как сообщает Marca, служитель порядка перенес инфаркт. Он был экстренно доставлен в больницу, но врачи не смогли его реанимировать.
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№16 Написал: GS Москва (Сегодня, 01:14) #
  • +2
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Цитата: dryhnozaurus
а там суть в том, что движение антифа выродилось

Ни хрена эта антифа не выродилась, а изначально была соросовской провокаторской конторой.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№15 Написал: trent (Сегодня, 01:14) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
жаль конечно...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№14 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 01:10) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: LLM
Он умер от инфаркта, причем тут Спартак?

пока это не факт!Один из вариантов


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№13 Написал: LLM (Сегодня, 01:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он умер от инфаркта, причем тут Спартак?
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
№12 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Это уже печально, взбесились баски


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№11 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 01:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Black Fox
о идее,да
но кто знает что гейропейцам в голову придет
у нас вон вираж закрыли только из-за плаката в поддержку сербского генерала

тоже за это думаю!Шум в Испании подняли не скромный и боюсь как бы по страшнее чего не случилось за ночь!Тут про полицеского тоже не факт,что убили!Вроде пишут и сердечко остановилось


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№10 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 01:07) #
  • +1
  •  (1)

Если пошла массовка,ждите провокации


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№9 Написал: nevada007 (Сегодня, 01:07) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VitL
итак, игры кончились. имеем убийство.
мало нам украин, допингов, списков... Спартак могут выгнать из всех еврокубков

С чего ты взял??? Кто зачинщик??? Безмозглые баски, которые умом тронулись и давно затеяли эту дурость, не стесняясь об этом говорить!!! Да и не удивлюсь, если они и трансляцию вели!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№8 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:04) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dobr25
говорят после того как полиция басков разгоняли,поэтому не должны нашим приписать

по идее,да
но кто знает что гейропейцам в голову придет
у нас вон вираж закрыли только из-за плаката в поддержку сербского генерала


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 01:02) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: VitL
Спартак могут выгнать из всех еврокубков


уже Бильбао выгнал
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 01:01) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: VitL
итак, игры кончились. имеем убийство.
мало нам украин, допингов, списков...

говорят после того как полиция басков разгоняли,поэтому не должны нашим приписать


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№5 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 00:58) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
итак, игры кончились. имеем убийство.
мало нам украин, допингов, списков... Спартак могут выгнать из всех еврокубков
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 00:47) #
  • +14
  •  (14)
online

надеюсь Бильбао выйдет на Киев, там будет веселье
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:45) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dryhnozaurus
а там суть в том, что движение антифа выродилось в аккурат что-то вроде наших старых эсеров. То есть реально боевое отделение с мутными источниками дохода. Только эсеры были идейные, а этих кто-то спонсирует, США вот запретили данную организацию у себя.

Слышал что-то про это, типа фашик Франко крепко басков прижимал, поэтому они на этой теме шизанулись...


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 00:41) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Black Fox
Таких антифашистов нужно вместе с бандеровцами хоронить, в одной могиле, ***...

а там суть в том, что движение антифа выродилось в аккурат что-то вроде наших старых эсеров. То есть реально боевое отделение с мутными источниками дохода. Только эсеры были идейные, а этих кто-то спонсирует, США вот запретили данную организацию у себя.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:37) #
  • +14
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Таких антифашистов нужно вместе с бандеровцами хоронить, в одной могиле, ***...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
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